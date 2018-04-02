Интрига доллара, рубля и нефти продолжается. Баланс нарушен! Эксперты // Сегодня, 16:24 // 0

Игра доллара, рубля и нефти в смысле движения их курсов создает уникальную интригу, считает ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин. Так традиционно при росте цены на нефть, российский рубль, всегда укреплялся, а при снижении его курс падал. Теперь же возник парадокс, при котором растет цена нефти, а курс рубля по отношению к доллару падает.

"Судя по развитию социально-экономического и финансового тренда временное падение рубля вполне объяснимо. Россия находится в экономической блокаде, которая достигла такого уровня, что огромные убытки начинают нести госкорпорации и крупные промышленные холдинги. Но это скорее временный период черной истории рубля. Государство выработает правильные рецепты преодоления кризиса. Надо лишь подождать и сохранять при этом спокойствие".



