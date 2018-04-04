Дмитрий Соин: саморазвитие - тренд текущей эпохи Эксперты // 14:41, 4 апреля 2018 // 173

Кризис политических идей и социальных проектов создает новый устойчивый тренд - саморазвитие, считает исследователь возможностей человека, ректор Европейского института JUSTO, социолог Дмитрий Соин.

Поэтому мы прогнозируем динамичный рост спроса на курсы, тренинги и образовательные программы связанные с личностным ростом, психологией, оздоровлением, управлением возрастными процессами и омоложением.

Европейский институт JUSTO тонко реагирует на потребности рынка. Мы делаем ставку создание спецпроектов и центров на базе которых проводятся научные разработки, формируются новые обучающие программы и структурируются курсы привлекательные для персон идущих по пути саморазвития.

По темам их можно разделить на следующие блоки: психология влияния, эффективная переговорная практика, антикризисный менеджмент, электоральная психология и избирательные кампании, манипуляция сознанием: диагностика и защита, а так же ряд других. Получаемые на наших курсах знания можно использовать в бизнесе, межличностных отношениях, в карьерном росте, а так же для психологической, эмоциональной саморегуляции и помощи другим людям, подчеркнул Дмитрий Соин.



