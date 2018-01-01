Психотронное оружие и развал СССР Эксперты // Сегодня, 16:41 // 0

О том, что США и СССР в нарастающем противостоянии использовали паранормальные инструменты и психотронные методы ведения войны сегодня уже не является секретом. О том, как это происходило в начале 90х годов в программе "Без Цензуры!"говорят ее ведущий, исследователь возможностей человека, профессор Дмитрий Соин и участница проекта по противодействию психотронного оружия США, академик Академии энергоинформационных наук Ольга Торопова.

По мнению эксперта, психотронные, биоинформационные и энергетические методы войны - это реальность. Они играют существенную роль при разрушении государств, систем и провоцировании массовых беспорядков. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы "Без Цензуры!":



