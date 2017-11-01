Нравственность против безнравственности: общество, школа, семья
Эксперты
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Вчера, 21:06
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Падение нравственности в обществе в целом и в молодежной среде в частности беспокоит социум. В контексте этого появляются многочисленные инициативы по "повышению нравственности", причем как правило абсурдные. В их числе, например, и законопроект о введении нового школьного предмета "Семейная нравственность". В студии канала АННА НЬЮС на эту тему беседуют Надежда Баранова, писатель Святослав Дубянский, социолог, профессор Дмитрий Соин.
18 Ноября 2017 / Суббота / 04 00
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