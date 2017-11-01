/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Нравственность против безнравственности: общество, школа, семья

Нравственность против безнравственности: общество, школа, семья

Эксперты
//
Вчера, 21:06
//
62
Падение нравственности в обществе в целом и в молодежной среде в частности беспокоит социум. В контексте этого появляются многочисленные инициативы по "повышению нравственности", причем как правило абсурдные. В их числе, например, и законопроект о введении нового школьного предмета "Семейная нравственность". В студии канала АННА НЬЮС на эту тему беседуют Надежда Баранова, писатель Святослав Дубянский, социолог, профессор Дмитрий Соин.
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Способ мышления: цель оправдывает средства
Эдемский Сад: выбор мест силы от России до Гималаев
Старые йоги зажигают: почему вымирает Россия?
Старые йоги зажигают: почему вымирает Россия?
comments powered by HyperComments
18 Ноября 2017 / Суббота / 04 00
«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru