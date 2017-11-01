Иван Бургуджи: Гагаузия между маразмом , оргией и абсурдом

Сражение за власть в Гагаузии набирает обороты. В ход идут все, включая запрещенные приемы. О последних решениях Народного собрания Гагауз Ери, резко критично высказался один из основателей гагаузской государственности, правозащитник Иван Бургуджи.



ИА "ТИРАС", предлагает полную версию его аналитической статьи, в которой наглядно иллюстрируется сложившееся положение дел:

Следя по интернету за заседанием Народного Собрания Гагаузии 10 ноября 2017 года, меня не покидало ощущение того, что я наблюдаю за постановкой оргии театра абсурда, в котором над Гагаузией продолжают публично глумиться люди, которым видимо свои личные меркантильные интересы превыше интересов Гагаузии и её народа. Это вообще полнейший беспредел.





Так называемое большинство особей в Народном Собрании Гагаузии, наделенное мандатами депутатов, продолжают в извращенной форме умышленно и преднамеренно насиловать Гагаузию, цинично нарушая и растаптывая её законы и вытирая об Уложении Гагаузии свои грязные ноги.





Не стесняясь, по-хамски, так называемое большинство в Народном Собрании, показало всему миру разительный контраст между тем, каким образом должна проходит работа депутатов, и, каким образом они в наглую проталкивают необходимые им и их хозяевам решения. Эта сессия еще раз наглядно продемонстрировала, что депутат Кысса В.М. является лишь номинальным Председателем НСГ, так сказать, местоблюстителем, а тайным, фактическим Председателем является истинный представитель Центра, житель Кишинева, депутат от села Ферапонтьевка г-н Чебану В.И., известный тем, что на территории Гагаузии не прожил ни дня, но вопреки требованиям закона, по протекции Н.Х.Дудогло, был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты НСГ и избран им; обещавший, что в Гагаузии создаст финансовый рай, откроет банк Гагаузии и многое другое, что на практике оказалось мыльным пузырем, так как фактически он принимает участие только в попытках делить и распределять собранные бюджетные средства автономии. Поскольку именно он открыто и вызывающе дирижировал г-ном Кысса В.М., ведшим сессию и остальными депутатами, составляющими, так называемое большинство НСГ. Смотря на этот спектакль, стыдно и обидно стало за Гагаузию и её народ, которого сумели в очередной раз облапошить люди, действия которых иначе, чем политической проституцией трудно охарактеризовать…





Да и трудно было от них ожидать что-то другое, путное и полезное для Гагаузии, хоть и очень хотелось в это верить и люди надеялись на это. Ведь деятельность так называемого большинства депутатов Народного Собрания Гагаузии началась с нарушения закона, с умышленного и преднамеренного циничного растаптывания норм Уложения Гагаузии. Судите сами: не успели, образно говоря, высохнуть чернила на подписи депутатов от клятвы, данной ими на учредительной сессии о том, что они будут уважать, чтит и соблюдать нормы законов и Уложения Гагаузии, как они тут же, избрали Председателем НСГ человека с критериями, прямо противоречащими требованиям норм Уложения и закона АТО Гагаузия о Регламенте НСГ.





Эти господа однозначно являются клятвопреступниками. А что можно хорошего и доброго ожидать от клятвопреступников?!

Естественно ничего. Предавший и продавший один раз будет продолжать делать это всегда, раз за разом…

Именно поэтому наши депутаты НСГ, нарушая и игнорируя требования норм закона о Регламенте НСГ о том, что председатели постоянных комиссии НСГ должны работать на постоянной освобожденной основе, в наглую и цинично продолжают игнорировать и требования других норм закона о Регламенте НСГ при подготовке и принятии законопроектов, что делает эти законы фактически не легитимными и не подлежащими исполнению.





Наши депутаты НСГ действуют по принципу преступного сообщества: эта норма закона нас устраивает - мы будем соблюдать его, а та не нравиться - мы её просто проигнорируем.

Именно поэтому мы наблюдаем, как из уст так называемого большинства депутатов НСГ, только и льются сладострастные словосочетания о том, что «согласно требованиям Регламента НСГ», «в нарушение закона о Регламенте» и т.д., звучащие иезуитский, поскольку депутаты и не думают сами соблюдать требования норм закона о Регламенте НСГ.





По их мнению, он написан не для них, а для других. Он нужен этим господам только для того, чтобы прикрываться им, как фиговым листком, когда им это выгодно. Долго ли мы еще будем терпеть этот маразм и вакханалию по отношению к требованиям законов Гагаузии, от депутатов, фактически ставшими, в угоду своим личным интересам, адептами противников и врагов гагаузского народа и Гагаузии, как политической автономии в составе Молдовы?! Однозначно это зависит только от нас, - жителей многострадальной Гагаузии. Всему есть предел, господа депутаты НСГ, не испытывайте долго терпение нашего народа. Оно не бесконечно и вечно…





Но, возвращаясь к прошедшей пресловутой сессии НСГ, хочу отметить, что я ранее уже с сожалением отмечал, что кретинизм, как диагноз законотворческой и политической деятельности Народного Собрания Гагаузии, нашей автономии прогрессирует угрожающими темпами. Депутаты НСГ, вместо того, чтобы заниматься сугубо тем, что входит в их компетенцию – принимать законы, контролируя их неукоснительное исполнение, а также сохранять, и укреплять права и полномочия Гагаузии, фактически вмешиваются в деятельность и в компетенцию исполнительной власти, беря на себя её функции. Что априори недопустимо. Такое ощущение, что они, выполняя чей-то заказ, вознамерились любыми способами препятствовать Исполкому, выполнять возложенные на него законом обязанности и полномочия.





А выступление на сессии, кстати, в нарушение требования норм того же закона о Регламенте НСГ, депутата Парламента РМ г-на К.Дудник, представляющего ДПМ и ОО «Новую Гагаузию», свидетельствует, что это заказ именно этих формирований. Никто не против того, чтобы звучала критика в адрес того или иного государственного органа автономии.





Критиковать и выявлять недостатки в деятельности исполнительной власти Гагаузии, - можно и должно. Но выявляя недостатки, следует принимать совместные меры по их нейтрализации и устранению, а не предпринимать попытки по связыванию рук Исполкома и Башкана Гагаузии по реализации своих полномочий. При этом угрожая санкциями прокуратуры и применением уголовно-правовой дубины против представителей исполнительной власти и лично Башкана Гагаузии.

Уже в Гагаузии ни для кого не является секретом тот факт, что представители ОО «Новая Гагаузия» вознамерились любыми путями добиться досрочной отставки нынешнего Башкана Гагаузии г-жи И.Ф.Влах.

На мой взгляд, именно поэтому для подавления политических оппонентов ОО «Новая Гагаузия» и их руководства, предпринимаются меры по возбуждению политически мотивированных уголовных дел, неправомерных арестов, неправомерное преследование представителями правоохранительных органов по разным поводам и мотивам.





Именно исходя из этого постулата следует рассматривать некоторые решения, принятые депутатами НСГ, представляющими, так называемое большинство, вопреки здравому смыслу, вопреки и в нарушение требований норм закона АТО Гагаузия «О Регламенте Народного Собрания Гагаузии», т.е. с использованием заведомо незаконных и противоправных методов и процедур.





В первую очередь, разговор идет о внесенных изменениях в закон об Исполнительном Комитете. Фактически предпринимается попытка, так называемым пресловутым депутатским большинством связать Башкана и исполнительную власть Гагаузии по рукам и ногам и не дать ей полноценно и качественно исполнять свои функции. Это исходит из того, что Исполком должен проводить свои заседания только в том случае, если об этом письменно уведомит общественность за пять рабочих дней. Абсурд полнейший. А если чрезвычайная или иная не предвиденная ситуация произойдёт, что Башкан и Исполком должны ждать истечения пяти суток и тогда предпринимать какие-то меры?! То же самое относиться и к деятельности НСГ. Такое ощущение, что некоторые деятели, в том числе и представители плеяды НПОшников, стремятся присоединиться к этой оргии и вакханалии, усердно подливая масло и подкидывая дрова, показывая, что они явно «недолюбили» Гагаузию. Ведь сделано то, что НСГ фактически связали руки, обернув в красивую упаковку. Ибо НСГ не сможет принимать никаких экстренных решений, если возникнет в этом надобность. Например, к в случаях, возникших при подготовке и проведении Референдумов Гагаузии в феврале 2014 года. Не исключено, именно из-за этого все эти изменения и дополнения и затевались-то…





Или, к примеру, попытка рейдерского захвата ОК ГРТ, путем принятия нового закона об общественном ТВ и радио Гагаузии, в нарушение всех норм и требований действующего законодательства Гагаузии. Нагло и цинично депутатами, представляющими пресловутое так называемое большинство, при подготовке и принятии указанного законопроекта, проигнорированы и растоптаны все требования закона о Регламенте НСГ.





А отказ депутатами НСГ утвердить суммы денег, утвержденных комиссией Исполкома с участием представителей МЧС на возмещение ущерба сельхозпроизводителям, в связи со стихийным бедствием, вообще относится к разряду маразма.

В связи с этим, хочу еще раз напомнить всем, что в Народном Собрании Гагаузии утвержден резервный фонд не правомерно. Ни один парламент мира или иной законодательный орган не имеет в своем распоряжении резервный фонд страны или автономии, или его часть. Это только прерогатива исполнительной власти. Для чего резервный фонд НСГ - для подкупа избирателей что ли?! Но это тема другой статьи, так как этот вопрос очень серьезный.





На мой взгляд, все принятые с такими грубыми и преднамеренными нарушениями, с игнорированием предписаний норм Регламента НСГ законы и иные решения не должны вообще ни кем исполняться. А Башкан Гагаузии г-жа Влах И.Ф., используя своим конституционные полномочиями и пользуясь своим правом не должна подписывать, принятые в нарушение Регламента НСГ и всех предусмотренных процедур законы, а вернуть их обратно в Народное Собрание Гагаузии со своими замечаниями для переголосования. Поскольку, в противном случае, Башкан Гагаузии вольно или невольно станет пособником и соучастником всех творимых депутатами НСГ безобразий и вакханалий нарушений требований норм законодательства Гагаузии, вытворяемых пресловутым, так называемым депутатским большинством в НСГ.





В качестве последнего штриха могу отметить ещё и тот факт, что депутаты, отстранили от занимаемой должности зам. Председателя НСГ г-жу Шошеву Н.Д. также с грубейшими нарушениями норм требований закона о Регламенте, и, можно сказать, игнорируя вообще требования Регламента.





При этом, - бросается явно в глаза, что депутаты даже не читали свою настольную книгу – закон АТО Гагаузия «О Регламенте НСГ». Поскольку они отстранили от занимаемой должности, проголосовали и утвердили протоколы об отстранении от занимаемой должности первого заместителя Председателя НСГ, тогда как в Народном Собрании Гагаузии нет такой должности, как первый заместитель Председателя НСГ.

В Народном Собрании Гагаузии есть только должности заместителей Председателя НСГ…





При этом следует отметить, что депутаты очень много и долго разглагольствовали об открытости и прозрачности при принятии решений, но сами, в нарушение всех процедур, при подсчете бюллетеней выгнали прессу и произвели этот подсчет при закрытых дверях, собственного междоусобчика. Видимо обоснованно опасались, что подтасовать бюллетени не удастся. Поскольку три участвовавших в голосовании депутата на условиях анонимности утверждают, что опустили в урну бюллетени, не проставив в них ничего, т.е. фактически они были не действительными. А значит, фактически г-жу Шошеву Н.Д. депутаты не отстранили от занимаемой должности, а результаты голосования подтасовали. Ну что тут скажешь?! Комедия абсурда и только…

Иван Бургуджи,

Председатель Народного движения «Гагауз Халкы»

12 ноября 1917 года.