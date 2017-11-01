Иван Бургуджи: Гагаузия между маразмом , оргией и абсурдом
Сражение за власть в Гагаузии набирает обороты. В ход идут все, включая запрещенные приемы. О последних решениях Народного собрания Гагауз Ери, резко критично высказался один из основателей гагаузской государственности, правозащитник Иван Бургуджи.
ИА "ТИРАС", предлагает полную версию его аналитической статьи, в которой наглядно иллюстрируется сложившееся положение дел:
Следя по интернету за заседанием
Народного Собрания Гагаузии 10 ноября 2017 года, меня не покидало ощущение
того, что я наблюдаю за постановкой оргии театра абсурда, в котором над
Гагаузией продолжают публично глумиться люди, которым видимо свои личные
меркантильные интересы превыше интересов Гагаузии и её народа. Это вообще
полнейший беспредел.
Так называемое большинство особей в
Народном Собрании Гагаузии, наделенное мандатами депутатов, продолжают в
извращенной форме умышленно и преднамеренно насиловать Гагаузию, цинично
нарушая и растаптывая её законы и вытирая об Уложении Гагаузии свои грязные
ноги.
Не стесняясь, по-хамски, так называемое
большинство в Народном Собрании, показало всему миру разительный контраст между
тем, каким образом должна проходит работа депутатов, и, каким образом они в
наглую проталкивают необходимые им и их хозяевам решения. Эта сессия еще раз
наглядно продемонстрировала, что депутат Кысса В.М. является лишь номинальным
Председателем НСГ, так сказать, местоблюстителем, а тайным, фактическим
Председателем является истинный представитель Центра, житель Кишинева, депутат
от села Ферапонтьевка г-н Чебану В.И.,
известный тем, что на территории Гагаузии не прожил ни дня, но вопреки
требованиям закона, по протекции Н.Х.Дудогло, был зарегистрирован в качестве
кандидата в депутаты НСГ и избран им; обещавший, что в Гагаузии создаст финансовый рай, откроет банк Гагаузии
и многое другое, что на практике оказалось мыльным пузырем, так как фактически
он принимает участие только в попытках делить и распределять собранные бюджетные средства автономии.
Поскольку именно он открыто и вызывающе
дирижировал г-ном Кысса В.М., ведшим сессию и остальными депутатами,
составляющими, так называемое большинство НСГ. Смотря на этот спектакль, стыдно
и обидно стало за Гагаузию и её народ, которого сумели в очередной раз
облапошить люди, действия которых иначе, чем политической проституцией трудно
охарактеризовать…
Да и трудно было от них ожидать что-то
другое, путное и полезное для Гагаузии, хоть и очень хотелось в это верить и
люди надеялись на это. Ведь деятельность так называемого большинства депутатов
Народного Собрания Гагаузии началась с нарушения закона, с умышленного и
преднамеренного циничного растаптывания
норм Уложения Гагаузии. Судите сами: не успели, образно говоря, высохнуть
чернила на подписи депутатов от клятвы, данной ими на учредительной сессии о том, что они будут
уважать, чтит и соблюдать нормы законов и Уложения Гагаузии, как они тут же,
избрали Председателем НСГ человека с критериями, прямо противоречащими
требованиям норм Уложения и закона АТО Гагаузия о Регламенте НСГ.
Эти господа однозначно являются клятвопреступниками. А что можно хорошего и доброго ожидать от клятвопреступников?!
Естественно ничего. Предавший и продавший один раз будет продолжать делать это всегда, раз за разом…
Именно поэтому наши депутаты НСГ,
нарушая и игнорируя требования норм закона о Регламенте НСГ о том, что
председатели постоянных комиссии НСГ должны работать на постоянной
освобожденной основе, в наглую и цинично продолжают игнорировать и требования
других норм закона о Регламенте НСГ при
подготовке и принятии законопроектов, что делает эти законы фактически не
легитимными и не подлежащими исполнению.
Наши депутаты НСГ действуют по принципу преступного сообщества: эта норма закона нас устраивает - мы будем соблюдать его, а та не нравиться - мы её просто проигнорируем.
Именно поэтому мы наблюдаем, как из уст так называемого большинства депутатов
НСГ, только и льются сладострастные словосочетания о том,
что «согласно требованиям Регламента НСГ», «в нарушение закона о Регламенте» и
т.д., звучащие иезуитский, поскольку
депутаты и не думают сами
соблюдать требования норм закона о Регламенте НСГ.
По их мнению, он написан не для них, а
для других. Он нужен этим господам только для того, чтобы прикрываться им, как
фиговым листком, когда им это выгодно. Долго ли мы еще будем терпеть этот
маразм и вакханалию по отношению к требованиям законов Гагаузии, от депутатов,
фактически ставшими, в угоду своим личным интересам, адептами противников и
врагов гагаузского народа и Гагаузии, как политической автономии в составе
Молдовы?! Однозначно это зависит только
от нас, - жителей многострадальной Гагаузии. Всему есть предел, господа
депутаты НСГ, не испытывайте долго терпение нашего народа. Оно не бесконечно
и вечно…
Но, возвращаясь к прошедшей пресловутой
сессии НСГ, хочу отметить, что я ранее уже с сожалением отмечал, что кретинизм,
как диагноз законотворческой и политической деятельности Народного Собрания
Гагаузии, нашей автономии прогрессирует угрожающими темпами. Депутаты НСГ,
вместо того, чтобы заниматься сугубо тем, что входит в их компетенцию –
принимать законы, контролируя их неукоснительное исполнение, а также сохранять, и укреплять права и полномочия
Гагаузии, фактически вмешиваются в деятельность и в компетенцию исполнительной
власти, беря на себя её функции. Что априори недопустимо. Такое ощущение, что
они, выполняя чей-то заказ, вознамерились любыми способами препятствовать
Исполкому, выполнять возложенные на него законом обязанности и полномочия.
А выступление на сессии, кстати, в
нарушение требования норм того же закона о Регламенте НСГ, депутата Парламента
РМ г-на К.Дудник, представляющего ДПМ и ОО «Новую Гагаузию», свидетельствует,
что это заказ именно этих формирований.
Никто не против того, чтобы звучала критика в адрес того или иного
государственного органа автономии.
Критиковать и выявлять недостатки в деятельности исполнительной власти Гагаузии, - можно и должно. Но выявляя недостатки, следует принимать совместные меры по их нейтрализации и устранению, а не предпринимать попытки по связыванию рук Исполкома и Башкана Гагаузии по реализации своих полномочий. При этом угрожая санкциями прокуратуры и применением уголовно-правовой дубины против представителей исполнительной власти и лично Башкана Гагаузии.
Уже в Гагаузии ни для кого не является секретом тот факт, что представители ОО «Новая Гагаузия» вознамерились любыми путями добиться досрочной отставки нынешнего Башкана Гагаузии г-жи И.Ф.Влах.
На мой взгляд, именно поэтому
для подавления политических оппонентов ОО «Новая Гагаузия» и их руководства,
предпринимаются меры по возбуждению политически мотивированных уголовных дел,
неправомерных арестов, неправомерное преследование представителями
правоохранительных органов по разным поводам и мотивам.
Именно исходя из этого постулата следует
рассматривать некоторые решения, принятые депутатами НСГ, представляющими, так
называемое большинство, вопреки здравому смыслу, вопреки и в нарушение
требований норм закона АТО Гагаузия «О Регламенте Народного Собрания Гагаузии»,
т.е. с использованием заведомо незаконных и противоправных методов и процедур.
В первую очередь, разговор идет о
внесенных изменениях в закон об Исполнительном Комитете. Фактически
предпринимается попытка, так называемым пресловутым депутатским большинством
связать Башкана и исполнительную власть Гагаузии по рукам и ногам и не дать ей полноценно
и качественно исполнять свои функции. Это исходит из того, что Исполком должен
проводить свои заседания только в том случае, если об этом письменно уведомит
общественность за пять рабочих дней. Абсурд полнейший. А если чрезвычайная или
иная не предвиденная ситуация произойдёт, что Башкан и Исполком должны ждать
истечения пяти суток и тогда предпринимать какие-то меры?! То же самое относиться и к деятельности НСГ.
Такое ощущение, что некоторые деятели, в том числе и представители плеяды НПОшников, стремятся присоединиться к этой оргии и
вакханалии, усердно подливая масло и подкидывая дрова, показывая, что они явно «недолюбили» Гагаузию. Ведь сделано то, что НСГ фактически связали
руки, обернув в красивую упаковку.
Ибо НСГ не сможет принимать никаких
экстренных решений, если возникнет в
этом надобность. Например, к в случаях, возникших при подготовке и проведении
Референдумов Гагаузии в феврале 2014 года. Не исключено, именно из-за этого все
эти изменения и дополнения и затевались-то…
Или, к примеру, попытка рейдерского захвата
ОК ГРТ, путем принятия нового закона об общественном ТВ и радио Гагаузии, в
нарушение всех норм и требований действующего законодательства Гагаузии. Нагло
и цинично депутатами, представляющими пресловутое так называемое большинство,
при подготовке и принятии указанного законопроекта, проигнорированы и
растоптаны все требования закона о
Регламенте НСГ.
А отказ депутатами НСГ утвердить суммы денег, утвержденных комиссией Исполкома с участием представителей МЧС на возмещение ущерба сельхозпроизводителям, в связи со стихийным бедствием, вообще относится к разряду маразма.
В связи с этим, хочу еще раз напомнить
всем, что в Народном Собрании Гагаузии утвержден резервный фонд не правомерно.
Ни один парламент мира или иной законодательный орган не имеет в своем
распоряжении резервный фонд страны или автономии, или его часть. Это только
прерогатива исполнительной власти. Для
чего резервный фонд НСГ - для подкупа избирателей что ли?! Но это тема другой
статьи, так как этот вопрос очень серьезный.
На мой взгляд, все принятые с такими
грубыми и преднамеренными нарушениями, с игнорированием предписаний норм
Регламента НСГ законы и иные решения не должны вообще ни кем исполняться. А
Башкан Гагаузии г-жа Влах И.Ф.,
используя своим конституционные полномочиями и пользуясь своим правом не должна
подписывать, принятые в нарушение Регламента НСГ и всех предусмотренных
процедур законы, а вернуть их обратно в Народное Собрание Гагаузии со своими
замечаниями для переголосования. Поскольку, в противном случае, Башкан Гагаузии
вольно или невольно станет пособником и соучастником всех творимых депутатами
НСГ безобразий и вакханалий нарушений требований норм законодательства
Гагаузии, вытворяемых пресловутым, так называемым депутатским большинством в
НСГ.
В качестве последнего штриха могу
отметить ещё и тот факт, что депутаты, отстранили от занимаемой должности зам.
Председателя НСГ г-жу Шошеву Н.Д. также
с грубейшими нарушениями норм требований закона о Регламенте, и, можно сказать,
игнорируя вообще требования Регламента.
При этом, - бросается явно в глаза, что депутаты даже не читали свою настольную книгу – закон АТО Гагаузия «О Регламенте НСГ». Поскольку они отстранили от занимаемой должности, проголосовали и утвердили протоколы об отстранении от занимаемой должности первого заместителя Председателя НСГ, тогда как в Народном Собрании Гагаузии нет такой должности, как первый заместитель Председателя НСГ.
В Народном Собрании Гагаузии есть только
должности заместителей Председателя НСГ…
При этом следует отметить, что депутаты очень много и долго разглагольствовали об открытости и прозрачности при принятии решений, но сами, в нарушение всех процедур, при подсчете бюллетеней выгнали прессу и произвели этот подсчет при закрытых дверях, собственного междоусобчика. Видимо обоснованно опасались, что подтасовать бюллетени не удастся. Поскольку три участвовавших в голосовании депутата на условиях анонимности утверждают, что опустили в урну бюллетени, не проставив в них ничего, т.е. фактически они были не действительными. А значит, фактически г-жу Шошеву Н.Д. депутаты не отстранили от занимаемой должности, а результаты голосования подтасовали. Ну что тут скажешь?! Комедия абсурда и только…
Иван Бургуджи,
Председатель Народного движения «Гагауз Халкы»
12 ноября 1917 года.
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Украина идет на разрыв с Евросоюзом - причина язык
|453
- Александра Черниченко: кризис маленьких районов реален
|368
- Эдемский сад: волшебная таблетка и предназначение в жизни
|338
- Дмитрий Соин: масштабная Цель сравнима с крупной рыбой
|304
- День народного единства: исторические и идеологические основы
|214
- Без Цензуры: как санкции укрепляют Россию
|182
- Александра Черниченко: ветеранам боевых действий необходима поддержка
|142
- Иван Бургуджи: Гагаузия между маразмом , оргией и абсурдом
|100