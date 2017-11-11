День народного единства: исторические и идеологические основы Эксперты // 15:38, 11 ноября 2017 // 145

День народного единства привлекает к себе внимание с точки зрения оценки самого события и степени его влияния на современную историю. О том, как воспринимать эту дату, что несет она российскому обществу говорят эксперты: ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и писатель, художник Святослав Дубянский.

По мнению Дмитрия Соина с точки зрения постмодерна любая дата и событие могут превратиться в общенациональный праздник в случае если население страны и элиты таковым образом их воспринимают. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы посвященной Дню народного единства в России:



