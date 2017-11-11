День народного единства: исторические и идеологические основы
Эксперты
//
15:38, 11 ноября 2017
//
145
День народного единства привлекает к себе внимание с точки зрения оценки самого события и степени его влияния на современную историю. О том, как воспринимать эту дату, что несет она российскому обществу говорят эксперты: ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и писатель, художник Святослав Дубянский.
По мнению Дмитрия Соина с точки зрения постмодерна любая дата и событие могут превратиться в общенациональный праздник в случае если население страны и элиты таковым образом их воспринимают. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы посвященной Дню народного единства в России:
13 Ноября 2017 / Понедельник / 01 35
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Украина идет на разрыв с Евросоюзом - причина язык
|408
- Александра Черниченко: кризис маленьких районов реален
|329
- Эдемский сад: волшебная таблетка и предназначение в жизни
|299
- Дмитрий Соин: масштабная Цель сравнима с крупной рыбой
|265
- День народного единства: исторические и идеологические основы
|145
- Александра Черниченко: детские дома нуждаются в нашей помощи!
|126
- Без Цензуры: как санкции укрепляют Россию
|70
- Александра Черниченко: ветеранам боевых действий необходима поддержка
|61