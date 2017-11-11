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День народного единства: исторические и идеологические основы

День народного единства: исторические и идеологические основы

Эксперты
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15:38, 11 ноября 2017
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День народного единства привлекает к себе внимание с точки зрения оценки самого события и степени его влияния на современную историю. О том, как воспринимать эту дату, что несет она российскому обществу говорят эксперты: ректор Европейского института  JUSTO, профессор Дмитрий Соин и писатель, художник Святослав Дубянский.
 
По мнению Дмитрия Соина с точки зрения постмодерна любая дата и событие могут превратиться в общенациональный праздник в случае если население страны и элиты таковым образом их воспринимают. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы посвященной Дню народного единства в России:
 

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