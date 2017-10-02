Дмитрий Соин: пиар - это связи с общественностью. Видео Эксперты // Сегодня, 17:02 // 0

В информационном обществе есть ряд стержневых профессий, без которых его функционирование серьезно затруднено. Один из таких видов деятельности PR (пиар) или связи с общественностью. О подготовке востребованных специалистов по связям с общественностью рассказывает ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин. Предлагаем видео и текстовую версию его выступления о том, что такое PR и насколько он востребован социумом:

Уважаемые зрители! Практически все из Вас, в той или иной степени, соприкасались со словом «пиар». Есть такие расхожие фразы как: «заниматься пиаром», «пиариться», «пиарщики» и редко кто задумывается о том, что пиар – это не что-то умозрительное, а вполне конкретная технология. Технология связи с общественностью.

Пиар звучит как «public relations» - связи с общественностью. Когда-то эта технология зародилась на фоне социальных и политических конфликтов в США и была построена на том, что с помощью пиара можно мирными способами добиваться положительных результатов по преодолению противостояния. Пиар включает в себя продвижение в тех или иных социальных группах, политиков, общественных деятелей,товаров, услуг, фирм, кампаний. Бывает пиар государственный, когда целая страна заказывает, например, свое продвижение на тех или иных рынках. Также, пиар бывает и религиозный. Практически все религиозные организации активно занимаются пиаром. По этому, высокоэффективный, профессиональный пиарщик будет востребован всегда.

Это высокооплачиваемая элитная работа и она может быть формой самореализации для любого умного, ищущего себя человека. Европейский институт JUSTO создал свой универсальный курс по пиару. Мы очень много лет участвовали в различных социальных и политических проектах, консультировали крупные бизнес-кампании и на основе этого прикладного опыта сформировали обучающую программу. Закончив ее, Вы будете великолепно владеть тем, чем должен уметь любой пиарщик.

Это: обеспечение связей с общественными организациями, политическими партиями, бизнес корпорациями, органами государственной власти, а так же работа со СМИ, формирование общественного внимания, продвижение людей, товаров, услуг. Это интереснейшая работа, которая может увлечь молодых, активных и динамичных людей".



