Без Цензуры: как Красный октябрь сокрушил культуру России
Эксперты
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17:43, 30 сентября 2017
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Известный оперный певец Роман Демидов и ректор европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин на площадке программы "Без Цензуры!" обсудили последствия Красного октября 1917 года для русской культуры. По мнению Романа Демидова они были катастрофическими.
Культурный слой был уничтожен, а наследие Российской империи разрушено. Деятели культуры, театра, кино, художники, писатели были либо расстреляны либо бежали из страны. Вместо высоких имперских мотивов проявились ростки поп-культуры которая уничтожила стержень русской нации, уверен иззвестный российский исполнитель.
ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы "Без Цензуры!":
16 Октября 2017 / Понедельник / 00 21
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