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Дмитрий Соин: имидж против жажды

Дмитрий Соин: имидж против жажды

Эксперты
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22:21, 27 сентября 2017
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О том, что работа над имиджем является важнейшим аспектом личностного, карьерного и коммерческого роста, говорится в выступлении перед активом Молодой Гвардии Единой России ректора Европейского института JUSTO, профессора Дмитрия Соина.
 
"Имидж - это научно обоснованный процесс, который направлен на создание искусственного образа человека, который будет востребован целевой аудиторией. Причем это касается политической, социальной, коммерческой и иных сфер. От того насколько профессионален имидж во многом зависит успех человека", уверен Дмитрий Соин.
 
ИА "ТИРАС", предлагает вниманию фрагмент выступления Дмитрия Соина перед активом Молодой Гвардии Единой России, который касается работы над формированием эффективного имиджа:
 

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