Дмитрий Соин: почему время и здоровье - главный человеческий капитал
Эксперты
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14:00, 26 сентября 2017
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Время и здоровье - два важнейших фактора обеспечивающих успех или неудачу конкретного человека. Это легко объясняется с научной точки зрения. Предлагаем вниманию фрагмент выступления на эту тему исследователя возможностей человека, ректора Европейского института JUSTO, профессора Дмитрия Соина.
Ученый уверен в том, что "Гармоничное сочетание жизненной цели с рациональным расходованием таких факторов, как здоровье и время - гарантирует личный успех человека. То есть время требует предельной рациональности, экономности и практичности. Пустая трата этого ресурса всегда накажет человека на определенном жизненном этапе. Он может просто не успеть реализовать все свои планы или его обойдут конкуренты более бережно относящиеся к своему времени.
Это же касается и здоровья. По сути - здоровье главный не восполнимый ресурс человека. С ним связана наша активность, жизнедеятельность и перспективность. Как только здоровье начинает штормить - человеку становится уже не до карьеры или финансов. Он начинает сникать, тратя временной ресурс на лечение. В итоге происходит потеря и здоровья и времени. Как результат - крах амбициозных планов".
ИА "ТИРАС", предлагает вниманию полную версию выступления профессора Соина:
16 Октября 2017 / Понедельник / 00 21
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