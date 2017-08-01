Йоги России поддержали православие и выступили за канонизацию Распутина Эксперты // Сегодня, 13:13 // 0

Среди йогов России происходят активные духовные искания. Как итог - часть из них готовы принять православие. Более того, речь идет о поддержке процесса при котором РПЦ станет главной, скрепляющей нацию духовной силой, а канонизация Распутина послужит сигналом к окончательному пересмотру итогов первой четверти 20 века.

Об этом в 13 серии программы "Старые йоги зажигают" общаются ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и писатель, эзотерик, художник, мастер Крия йоги Святослав Дубянский.

ИА "ТИРАС" предлагает полную версию программы "Старые йоги зажигают". Информационный спонсор показа - Европейский институт JUSTO (тел. +74991505000 и +79680280888):



