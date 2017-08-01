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Йоги России поддержали православие и выступили за канонизацию Распутина

Йоги России поддержали православие и выступили за канонизацию Распутина

Эксперты
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Сегодня, 13:13
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Среди йогов России происходят активные духовные искания. Как итог - часть из них готовы принять православие. Более того, речь идет о поддержке процесса при котором РПЦ станет главной, скрепляющей нацию духовной силой, а канонизация Распутина послужит сигналом к окончательному пересмотру итогов первой четверти 20 века.
 
Об этом в 13 серии программы "Старые йоги зажигают" общаются ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин  и писатель, эзотерик, художник, мастер Крия йоги Святослав Дубянский.
 
ИА "ТИРАС" предлагает полную версию программы "Старые йоги зажигают". Информационный спонсор показа - Европейский институт JUSTO (тел. +74991505000 и +79680280888):

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