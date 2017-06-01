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Омоложение популярно у женщин России

Омоложение популярно у женщин России

Эксперты
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Сегодня, 12:40
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Омоложение становится все более популярным среди женщин России. В процентном отношении 69% из них либо проходят омолаживающие процедуры либо планируют посещение специализированных площадок. В контексте этого представляет интерес уникальная программа по управлению возрастом "АМАРАНТ", которая разработана Центром активного долголетия и омоложения при Европейском институте JUSTO.
 
Программа основана на очистительных процедурах, детоксикации, специализированных упражнениях, работе с энергетическими центрами, коррекции питания и распорядка дня. В итоге запускаются процессы временного реверса и как следствие омоложения. Это естественная реакция организма на вывод из него ядов, шлаков и патогенных отложений. Упражнения и диета корректируют и омолаживают тело. Помимо этого энергетические практики возвращают жизненный тонус и активность. 
 
Все предлагаемые технологии апробированы и дали положительный результат, отмечает один из разработчиков программы "АМАРАНТ", исследователь возможностей человека Дмитрий Соин.
 
ИА "ТИРАС", предлагает вниманию видео-презентацию проекта:

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