Омоложение популярно у женщин России
Эксперты
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Сегодня, 12:40
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Омоложение становится все более популярным среди женщин России. В процентном отношении 69% из них либо проходят омолаживающие процедуры либо планируют посещение специализированных площадок. В контексте этого представляет интерес уникальная программа по управлению возрастом "АМАРАНТ", которая разработана Центром активного долголетия и омоложения при Европейском институте JUSTO.
Программа основана на очистительных процедурах, детоксикации, специализированных упражнениях, работе с энергетическими центрами, коррекции питания и распорядка дня. В итоге запускаются процессы временного реверса и как следствие омоложения. Это естественная реакция организма на вывод из него ядов, шлаков и патогенных отложений. Упражнения и диета корректируют и омолаживают тело. Помимо этого энергетические практики возвращают жизненный тонус и активность.
Все предлагаемые технологии апробированы и дали положительный результат, отмечает один из разработчиков программы "АМАРАНТ", исследователь возможностей человека Дмитрий Соин.
ИА "ТИРАС", предлагает вниманию видео-презентацию проекта:
28 Июня 2017 / Среда / 12 53
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