Омоложение популярно у женщин России Эксперты // Сегодня, 12:40 // 0

Омоложение становится все более популярным среди женщин России. В процентном отношении 69% из них либо проходят омолаживающие процедуры либо планируют посещение специализированных площадок. В контексте этого представляет интерес уникальная программа по управлению возрастом "АМАРАНТ", которая разработана Центром активного долголетия и омоложения при Европейском институте JUSTO.

Программа основана на очистительных процедурах, детоксикации, специализированных упражнениях, работе с энергетическими центрами, коррекции питания и распорядка дня. В итоге запускаются процессы временного реверса и как следствие омоложения. Это естественная реакция организма на вывод из него ядов, шлаков и патогенных отложений. Упражнения и диета корректируют и омолаживают тело. Помимо этого энергетические практики возвращают жизненный тонус и активность.

Все предлагаемые технологии апробированы и дали положительный результат, отмечает один из разработчиков программы "АМАРАНТ", исследователь возможностей человека Дмитрий Соин.

ИА "ТИРАС", предлагает вниманию видео-презентацию проекта:



