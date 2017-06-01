Аномальный июнь в Москве подтверждает опасения ученых Эксперты // Вчера, 21:55 // 49

По информации ИА "ТИРАС", аномально холодный июнь 2017г. в Москве подтвердил опасения ряда ученых о том, что мы входим в эпоху очередного "малого ледникового периода". В частности такое мнение высказывал исследователь возможностей человека, ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин. Ученый призвал государство и общество заранее готовится к возможным природным катаклизмам, которые могут привести к резким перепадам температуры, атмосферного давления, а так же к дефициту продуктов питания.

Один из способов обеспечения личной и социальной безопасности - освоение аграрных областей и выход за пределы мегаполисов, которые в случае катаклизмов превратятся в огромные каменные джунгли-ловушки. Каждый здравомыслящий человек должен побеспокоится о беспрепятственном доступе к чистой воде, продуктам питания и автономным источникам энергии, считает Дмитрий Соин.