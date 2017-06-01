Аномальный июнь в Москве подтверждает опасения ученых
Эксперты
//
Вчера, 21:55
//
49
По информации ИА "ТИРАС", аномально холодный июнь 2017г. в Москве подтвердил опасения ряда ученых о том, что мы входим в эпоху очередного "малого ледникового периода". В частности такое мнение высказывал исследователь возможностей человека, ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин. Ученый призвал государство и общество заранее готовится к возможным природным катаклизмам, которые могут привести к резким перепадам температуры, атмосферного давления, а так же к дефициту продуктов питания.
Один из способов обеспечения личной и социальной безопасности - освоение аграрных областей и выход за пределы мегаполисов, которые в случае катаклизмов превратятся в огромные каменные джунгли-ловушки. Каждый здравомыслящий человек должен побеспокоится о беспрепятственном доступе к чистой воде, продуктам питания и автономным источникам энергии, считает Дмитрий Соин.
23 Июня 2017 / Пятница / 06 27
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Курс психологов в Европейском институте JUSTO: ставка на влияние
|251
- Хорватская технология для Донбасса: кровопролитие как повседневность
|222
- Манипуляции - нет! Защитим сознание и психику!
|197
- В России отмечают Международный День Йоги
|163
- Похороны украинской энергетики под удары бубнов
---|146
- Море под Москвой поглотит город
|139
- Евразийский магнит: возможно ли единство Большой Евразии
|116
- Аномальный июнь в Москве подтверждает опасения ученых
|49