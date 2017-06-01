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В Международном фонде мира ученые обсудили пути развития социума

В Международном фонде мира ученые обсудили пути развития социума

Эксперты
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Вчера, 20:53
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По информации ИА "ТИРАС", 6 июня в Москве на площадке Международного фонда Мира состоялась встреча ученых-гуманитариев обсудивших стратегию развития цивилизации. В ней приняли участие: президент Российской ассоциации социологов, основатель социологического факультета МГУ, профессор, Владимир Добреньков, Заслуженный деятель науки РФ, доктор права, президент Международной Славянской Академии Сергей Бабурин и ректор Европейского института JYSTO, президент Центра "Новая Доктрина"  Дмитрий Соин.
 
В ходе активного, дружественного общения стороны обсудили духовные, социокультурные. экономические, гуманитарные, экологические, климатические и многие другие стоящие перед Российской цивилизацией задачи. Общий вывод участников встречи: нам требуется системная перезагрузка, консолидация и патриотизм. Так же по мнению Дмитрия Соина: "России требуется своя мечта. Без этого невозможны стратегические прорывы. Люди готовы терпеть трудности и бороться за свою страну, когда она дарит им мечту", подчеркнул в своем комментарии по итогам общения ученый - социолог:
 
О том как это может произойти говорится в авторском ролике Дмитрия Соина, который мы предлагаем вашему вниманию. Интеллектуальный спонсор генерирующегося  креативного продукта - Европейский институт JUSTO.
 

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