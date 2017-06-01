"Без Цензуры!": о наркоманах по неволе
Эксперты
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Вчера, 18:48
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О том насколько тонка грань между употреблением доступных медикаментов и обвинением в наркомании рассуждают в программе "Без Цензуры!", ее ведущий ректор Европейского института JUSTO, психолог Дмитрий Соин и эксперт-правовед, адвокат Александр Чумаков. Зрители погружаются в мир трансформации гражданина в наркомана по причине пробелов в существующем законодательстве.
"Посмотрев эту программу, вы не совершите роковых шагов, которые приведут к административной, уголовной ответственности или лишению водительских прав. Есть несколько принципов соблюдение, которых позволит получить дополнительную защиту от произвола", подчеркнул в своем комментарии адвокат Александр Чумаков.
Со своей стороны ректор Европейского института JUSTO, автор курсов по психологии влияния Дмитрий Соин отметил, что: "Знание всей правовой казуистики связанной с употреблением сердечных или успокоительных, доступных без рецепта препаратов спасет вас от неприятностей с правоохранительными органами, позволит сохранить здоровье, деньги и деловую репутацию, избавит от административной и уголовной ответственности".
ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы "Без Цензуры!". Информационный спонсор выпуска Европейский институт JUSTO (Электронная почта: ejusto2017@mail.ru
Контактный номер: +7(977)953-60-65):
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07 Июня 2017 / Среда / 22 58
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