"Без Цензуры!": объединение Евразии - мифотворчество или реальность Эксперты // Сегодня, 13:13 // 0

Идея "Большой Евразии", витает в умах политиков различных эпох, но так и не смогла реализоваться. Проведение в Москве Ассамблеи Народов Евразии дало мощный импульс интеграционным процессам. Насколько они жизнеспособны рассуждают в программе "Без Цензуры!" ее ведущий, ректор Европейского института JUSTO, аналитик Дмитрий Соин и гости студии: Игорь Круговых – заместитель председателя Ассамблеи народов России и Юлия Куликова – глава Экономического Совета Ассамблеи народов Евразии.

Участники дискуссии презентовали геополитические, военно-стратегические, экономические и социокультурные мосты "Большой Евразии". Так же ими раскрыты планы на ближайшее будущее, включая проведение Континентального Евразийского форума.

ИА "ТИРАС", предлагает вниманию полную версию программы "Без Цензуры!". Интеллектуальным спонсором выпуска является Европейский институт JUSTO ():