В Москве лета не будет: что происходит с погодой
Эксперты
//
Сегодня, 12:27
//
0
Температурные катаклизмы представляют реальную угрозу человечеству. Они могу повлечь за собой социальные, экономические, продовольственные и демографические последствия. Ожидания глобального потепления сменились приходом противоположной температурной аномалии - лето в Россию упорно не приходит. Это тревожный знак, считает исследователь возможностей человека, основатель лаборатории активного долголетия "АМАРАНТ", ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин.
По его мнению, "Причин для нового "Малого ледникового периода" более чем достаточно. Это и предельное замедление Гольфстрима, и существенное снижение активности Солнца, и климатическая цикличность. Готовы ли мы к этому - большой вопрос. Ведь похолодание влечет за собой продуктовый кризис, оно может побудить к переселению многомиллионные человеческие массы, спровоцировать войны и голод. Россия в этом плане весьма уязвима т.к. и в обычном состоянии климат наших широт довольно суров. Поэтому уже сегодня надо прорабатывать вопросы продовольственной и энергетической безопасности. Особое внимание стоит уделять мегаполисам, которые при климатических потрясениях могут превратиться в ловушку для десятков миллионов человек. Только представьте, что произойдет даже при краткосрочных перебоях с продовольствием и теплом в многоэтажных домах? По всей видимости необходимо разработать государственную стратегию направленную на профилактику и предотвращение катастрофических последствий изменения климата", особо подчеркнул Дмитрий Соин.
16 Мая 2017 / Вторник / 22 05
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Дмитрий Соин о позиционировании и конфликте веганов с мясоедами
|286
- Астрология 12 мая: место Змея-искусителя займет Бабочка
---|253
- Дмитрий Соин: о "черном пиаре" и эпохе женщин
|237
- Астропрогноз на 11 мая: день соблазнов, грехопадения и мощной энергии
|229
- Невозможно быть идеальным для всех
|209
- Курс кандидата в депутаты заинтересовал молодых политиков
|197
- Как справиться с обидой?
|168
- В Москве снова шел снег
---|162
- РОС поддержал внешнюю политику Владимира Путина
|145
- Сергей Бабурин снова стал лидером Российского общенародного Союза
|120