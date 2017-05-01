В Москве лета не будет: что происходит с погодой Эксперты // Сегодня, 12:27 // 0

Температурные катаклизмы представляют реальную угрозу человечеству. Они могу повлечь за собой социальные, экономические, продовольственные и демографические последствия. Ожидания глобального потепления сменились приходом противоположной температурной аномалии - лето в Россию упорно не приходит. Это тревожный знак, считает исследователь возможностей человека, основатель лаборатории активного долголетия "АМАРАНТ", ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин.