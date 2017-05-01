Наслаждайтесь собой и жизнью-это того стоит
Эксперты
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ИА"ТИРАС", публикует экспертный астрологический материал Светланы Дидушко:
21:54 12 мая- 22:48 13 мая 2017 года /киевское время17-й лунный день
Луна в Стрельце
Солнце в Тельце
Ретроградный Плутон 20 апреля-28 сентября 2017 года
Символ дня Виноградная гроздь до краев наполняет спелым соком этот период гармоничной энергетикой. Виноград—это древнейший символ обильности и плодородия, изобилия и жизненной силы. День несет много позитива и легкости, когда сам воздух пропитан энергией радости.
Cимвол сегодняшнего дня- виноград, как символ духовной жизни и возрождения как в языческом, так и в христианском мирах. Не даром виноградная лоза — один из символов Иисуса Христоса, сказавшего: «Я есмь виноградная Лоза, а вы ветви». Ветви, побеги — ученики, а лоза и виноградные гроздья— вино и хлеб причастия, тело и кровь Христа.
Также в восточной традиции сегодня - день Богини Шакти. Этот период напрямую связан с проявлением женственности и любви, женской божественной энергии. Сегодня день преобразования женских энергий. Женщины, надеюсь, что вы помните о своей природе, «включайте» сегодня свою Шакти и наполняйтесь сочными энергиями дня. Интуиция усиливается во много крат, а потому слушайте свой внутренний голос и доверяйте себе. Возможно именно сегодня на вас снизойдут откровения.
Если верить истории, то именно в это день в городах Древней Греции устраивали вакханалии - винные празднества в честь Бога вина Диониса. Люди веселись в этот день и общались без стеснения.
А в индийской традиции этот период можно рассмотреть через космический танец Шивы. Так что включайте мелодии Натараджа- одного из образов Шивы, как короля танца, и попробуйте поймать волну.
Это достаточно легкий день, когда все пространство наполнено негой и любовью, вдохновением и творчеством. Позвольте себе ощутить радость жизни и насладитесь каждым вдохом. Мы сами создаем праздник жизни, сегодня это особенно актуально. Празднуйте себя и саму Жизнь, это того стоит.
Прекрасный период для раскрытия творческой энергии и ее воплощения в жизнь, а в каком виде она будет представлена решать вам. Муза будет щедра на подарки.
Сегодня хорошо порадовать себя подарками и купить новые вещи для своего гардероба.
Ключом дня будет любовь к миру и наслаждение жизнью.
14 Мая 2017 / Воскресенье / 00 13
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