Какой должна быть настоящая женщина?
Эксперты
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Как сообщает ИА"ТИРАС", эксперт информационного агенства выяснил, какой все таки должна быть настоящая женщина и поделился своими мыслями с дорогими читателями:
Настоящий мужчина может быть рядом только с женственной женщиной. Прямо-таки масло масляное, скажете вы. А вы про многих своих подруг можете сказать, что они женственные? Женственность — это доброта, нежность, отсутствие цинизма и пошлости, это ум, который скорее можно назвать мудростью. И это умение быть преданной и верной, относиться к мужчине с большим уважением как к господину, никогда при этом не превращаясь в служанку. Женственность — это обязательно чувство собственного достоинства. Мужчина может почувствовать себя сильным, только если рядом слабая женщина, и мужественным, если рядом женственная женщина.
05 Апреля 2017 / Среда / 21 49
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