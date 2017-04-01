Светлана Дидушок: От ошибок к трансформациям и личностному росту Эксперты // Сегодня, 01:19 // 0

Ошибка - ступень трансформации и личностного роста, считает психолог Светлана Дидушок.

По ее мнению, на ошибках надо учиться и продорлжать движение вперед к поставленным целям!







«О сколько нам открытий чудных

Готовят просвещенья дух

И Опыт, сын ошибок трудных,

И Гений, парадоксов друг,

И Случай, бог изобретатель.»

А.С.Пушкин

Задумайтесь, сколько заключено в этих строках - целая кладезь мудрости. Ошибки - неотъемлемая часть нашего опыта. Как у начинающих, так и у профессионалов всегда бывают ошибки. Как говорит один из моих Учителей: "Нельзя научиться, пока основательно что-то не испортишь!" Еще один мой друг - миллионер, выросший в обычной семье рабочих и крестьян, начинал с малого и, оставшись нормальным человеком, он достиг в жизни многих вершин. Еще будучи юношей, он пошел в Школу восточных единоборств, где Учитель ему объяснил несколько важных правил, которые он несет в жизнь до сих пор. Одна истина заключается в том, что нужно научиться падать, а вторая – подниматься и каждый раз вставать после падения, каково бы ни было твое поражение. Эта восточная философия действительно применима к реальной жизни. Научившись вставать и падать, только так вы приобретете ценнейший опыт. Осознать и принять это большой труд, особенно для человека с синдромом отличника или перфекционист, бессознательно соревнующегося с Создателем. Эго постоянно «долбит» ваше сознание сделать все безупречно, и при этом пугает вас безвестностью, а того хуже страшилками, где вы с позором падаете лицом в грязь. А вот, и простой пример вашего прекрасного первого опыта научения. Хотите вспомнить? Посмотрите на малышей, которые только учатся ходить и вы многое осознаете. Сколько раз в день вы падали, когда учились ходить? Наверняка, с момента вашего первого шага, вы падали сотни раз. Ну, ничего страшного не случилось, вы поднимались и продолжали учиться. Просто ваше Эго тогда еще не сформировалось, и вы жили без Я. А вот если было бы иначе, так многие так и ползали бы до сих пор. Только вообразите себе эту картину. Хотя, скажу я вам, многие так и "ползают" всю жизнь и это их выбор. Знаменитый американский публицист Дэйв Барри сказал: «Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, профессионалы построили «Титаник»». Недавно я решила прочесть биографию английского морского офицера Эдварда Джона Смита - капитана лайнера «Титаник». Этот опыт сделал меня мудрее. Быть может это поможет и вам. Мало того, что «Титаник» построили профессионалы, так и капитан корабля Эдвард Джон Смит был профессионалом своего дела, начавший свою морскую карьеру в 17 лет, и лишь смерть на борту «Титаника» закончила его путь в 62 года. Вот некоторые факты его карьеры. В 1889 году под его командованием пароход «Республика» сел на мель. В 1904 году произошёл пожар на пароходе «Маджестик», а в 1906 ещё один пожар на «Балтика». В 1909 был посажен на мель «Адриатика». А в 1911 произошло столкновение управляемого им «Олимпика» и британского военного крейсера «Хоук». Однако, несмотря на подобный послужной список, Смит был опытным капитаном, его уважали члены экипажа и он пользовался высокой популярностью среди пассажиров. В конце концов, всем печально известный пассажирский лайнер «Титаник» в 1912 году завершил его невероятную карьеру. Такие истории и люди достойны уважения, несмотря на провалы в жизни и трагические ошибки в карьере. Они заставляют задуматься над собственным опытом и проявлениями Эго. Возможно, что-то сдвинется в вашем сознании. Когда тотально провалившись, вы вдруг увидите обороняющееся Я, и улыбнувшись ему в ответ, вновь встанете на ноги, также как когда-то в детстве продолжите двигаться дальше. Посмотрите на свои ошибки с иной точки зрения, сделайте выводы и с этим ценным свитком знаний, отправляйтесь дальше в Путь.



