Какие люди являются самыми крепкими парами? Эксперты // Сегодня, 17:56 // 0

Как сообщает ИА"ТИРАС", благодаря последним исследованиям экспертов в области психологии стало известно, что самые крепкие отношения возникают у людей, которых называют "логик" и "эмоционал".

В одной и той же ситуации люди действуют по-разному. Особенно это касается сложностей как на работе, так и в личных отношениях. Есть мнение, что людям с разными взглядами на жизнь и разным поведением вместе легче справиться с трудностями и остаться парой, чем людям похожим.



Люди непредсказуемы. Пытаешься их понять, угадать их чувства, думаешь, как лучше сделать — и всё равно ошибаешься. Такое впечатление, что никаких закономерностей не существует.



Но должен же человек на чем-то основываться, когда принимает решение, верно?



Система типологии Майерс-Бриггс делит людей на два лагеря:



Логики — принимают решения, основанные на логике и объективных фактах, все тщательно взвесив.



Эмоционалы — принимают решения, основанные на чувствах и интуиции, прикидывают, как это отразится на них самих и на близких.



Есть мнение, что самая счастливая пара — это логик плюс эмоционал. Конечно, в таком деле заведомо правильных или неправильных вариантов нет, и каждый сам решает, кого любить. Два логика или два эмоционала могут счастливо прожить всю жизнь. Но логику легче ужиться и сохранить отношения с эмоционалом именно потому, что они разные, у них два различных подхода к одной и той же проблеме. Например:



1. Логик учитывает факты. Эмоционал учитывает чувства.



В самом начале отношений логик учитывает реальные факты: социальный статус, финансовые возможности, свое свободное время и нуждается ли он сейчас в отношениях.



Эмоционал учитывает чувства. Даже если все объективные факты против отношений, эмоционал, если уж влюбился, ради будущего счастья пойдет на все.



К слову, чаще всего люди сходятся именно благодаря эмоционалам.



2. Логик замечает внешние признаки разлада. Эмоционал просто видит, что разлад наступил.



Логик понимает, что отношения разладились, когда видит конкретные доказательства вроде флирта партнера с другим или сообщения от постороннего человека «Целую, зай».



Эмоционал замечает изменения в мимике и тоне голоса. Он просто чувствует, что все плохо, без всяких доказательств.



Именно эмоционал обычно первым указывает на то, что в отношениях образовалась трещина.



3. Логик в первую очередь замечает плохое. Эмоционал замечает хорошее.



У всех пар бывают трудные времена. Но если оба партнера видят только плохое, пиши пропало.



Когда логик сдался и видит одни гадости, эмоционал мобилизуется и начинает искать хорошее — те самые причины, по которым они двое обязаны остаться вместе.



Шансы сохранить отношения у пары «логик-эмоционал» гораздо выше. Когда дело еще не дошло до откровенного конфликта, эмоционал держится за них всеми силами.



4. Для логика конфликт — естественная часть отношений. Для эмоционала — катастрофа.



Логик признает, что конфликт — это проблема, которую надо решить.



А для эмоционала конфликт — это катастрофа; он будет страдать и бояться, пока снова не установится гармония. Причем для достижения гармонии все средства хороши.



Логик решает конфликты, эмоционал бежит от них. Поэтому при жестких разногласиях логик способен сделать для сохранения отношений больше.



5. Логик решает проблемы. Эмоционал ждет, пока логик их решит.



Если логик осознал проблему, он действует — дарит цветы, печет вкусную пиццу и делает комплименты.



Эмоционал даже не пытается что-то исправить, пока противное чувство страха и обиды само не пройдет.



Потому-то один человек всегда дарит подарки, а другой принимает.



6. Логик хочет нести ответственность. Эмоционал просто хочет быть любимым.



Логик согласен нести ответственность — ему комфортно, когда контроль в его руках. Он теряется, если не ощущает себя хранителем отношений.



Эмоционал же прекрасно принимает заботу. Он теряется, если не получает внимания и любви, в которых нуждается.



Парам на заметку: если партнер подавлен, обнимайте его почаще.



7. Логик хочет понять, почему это происходит. Эмоционал хочет понять, почему это происходит с ним.



При конфликте логик хочет точно знать, что произошло. Ему нужен исчерпывающий ответ на вопрос, почему отношения не складываются. У партнера есть другой? Или секс не очень хороший?



Эмоционал будет без конца думать, что не так с ним. Он хочет знать, что же он такого сделал, что партнер от него отвернулся. Ему важнее определить, какова его вина.



Логик под угрозой разрыва постарается наладить диалог и, скорее всего, наладит, а эмоционал предпочтет копаться в себе.



8. Логик ищет правду. Эмоционал согласен закрывать глаза, если нужно.



Логик честен не только с другими, но и с собой. Если он понимает, что виноват, то признает ошибку.



Эмоционал не всегда хочет знать правду. Для него иногда предпочтительнее сладкая ложь. Ради отношений он способен солгать и сам.



Да, люди разные, и рецепта счастья не существует. Но, возможно, в ситуации, когда два логика решат, что вместе им делать нечего, а два эмоционала вконец рассорятся, логик и эмоционал сумеют собрать осколки и склеить разбитую вазу. Иногда трудные времена просто надо пережить, и паре с разными взглядами на вещи и разным поведением сделать это бывает легче.



