Продление жизни - глупое занятие!
Эксперты
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"Некоторые воспринимают процедуры продления жизни в буквальном смысле... тратя саму жизнь на эти процедуры... ничего глупее и вреднее придумать нельзя... каждый человек имеет свои возможности и особенности организма и найти общие решения для всех одинаково, невозможно... лучше не искать решения долголетия, а учиться духовной организации своей жизни и взаимодействия с окружающим миром... жить так, что бы каждый день был радостью и засыпая вечером, с нетерпением ожидать радости следующего дня своей жизни...ю а это не очень то и сложно... надо просто найти себя в этой жизни".
08 Марта 2017 / Среда / 09 00
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