Продление жизни - глупое занятие! Эксперты // Сегодня, 02:25 // 0

"Продление жизни - глупое занятие", считает известный политик Юга Украины, аналитик и подвижник Алексей Литвиненко. В частности он уверен в том, что:





"Некоторые воспринимают процедуры продления жизни в буквальном смысле... тратя саму жизнь на эти процедуры... ничего глупее и вреднее придумать нельзя... каждый человек имеет свои возможности и особенности организма и найти общие решения для всех одинаково, невозможно... лучше не искать решения долголетия, а учиться духовной организации своей жизни и взаимодействия с окружающим миром... жить так, что бы каждый день был радостью и засыпая вечером, с нетерпением ожидать радости следующего дня своей жизни...ю а это не очень то и сложно... надо просто найти себя в этой жизни".