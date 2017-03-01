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Продление жизни - глупое занятие!

Продление жизни - глупое занятие!

Эксперты
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Сегодня, 02:25
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"Продление жизни - глупое занятие", считает известный политик Юга Украины, аналитик и подвижник Алексей Литвиненко. В частности он уверен в том, что:

"Некоторые воспринимают процедуры продления жизни в буквальном смысле... тратя саму жизнь на эти процедуры... ничего глупее и вреднее придумать нельзя... каждый человек имеет свои возможности и особенности организма и найти общие решения для всех одинаково, невозможно... лучше не искать решения долголетия, а учиться духовной организации своей жизни и взаимодействия с окружающим миром... жить так, что бы каждый день был радостью и засыпая вечером, с нетерпением ожидать радости следующего дня своей жизни...ю а это не очень то и сложно... надо просто найти себя в этой жизни".

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