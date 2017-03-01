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Без цензуры: как магия и оккультизм сокрушили Империю

Без цензуры: как магия и оккультизм сокрушили Империю

Эксперты
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Сегодня, 10:45
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ИА "ТИРАС" предлагает вниманию программу "Без Цензуры" посвященную оккультным и магическим истокам Февральской революции. Гость студии, православный писатель Алексей Яковлев-Козырев. Ведущий программы, ректор Европейского института JUSTO, политический аналитик Дмитрий Соин. В центре внимания сценарий военно-масонского переворота, когда элиты и генералитет Российской Империи свергли царя Николая Второго. 

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