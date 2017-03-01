Без цензуры: как магия и оккультизм сокрушили Империю Эксперты // Сегодня, 10:45 // 0

ИА "ТИРАС" предлагает вниманию программу "Без Цензуры" посвященную оккультным и магическим истокам Февральской революции. Гость студии, православный писатель Алексей Яковлев-Козырев. Ведущий программы, ректор Европейского института JUSTO, политический аналитик Дмитрий Соин. В центре внимания сценарий военно-масонского переворота, когда элиты и генералитет Российской Империи свергли царя Николая Второго.