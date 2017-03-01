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Пропагандистский десант или как западные СМИ подыгрывают Порошенко

Пропагандистский десант или как западные СМИ подыгрывают Порошенко

Эксперты
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Сегодня, 01:42
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Пропагандистский десант или как западные СМИ подыгрывают Порошенко, об этом рассуждают в блогосфере постсоветского пространства. Приводим некоторые размышления без купюр и редактирования. 

 

"Эскалация вооруженного конфликта на Донбассе стала следствием общения Петра Порошенко и Дональда Трампа. Для создания истерии в мировом информационном поле на Донбассе высадился целый «десант» сотрудников западных СМИ.

 

 

Ведущие мировые масс-медиа опубликовали материалы этих журналистов – «кровавый шантаж» удался, пишут блоггеры, именно благодаря этому Порошенко и провел свой первый телефонный разговор с Трампом.

 

Порошенко и Трамп обсудили вопросы «укрепления стратегического партнерства между Украиной и США», а также урегулирование ситуации на Донбассе и достижение мира политико-дипломатическим путем. Очевидно, без обострения военных действий на Донбассе этот разговор не состоялся бы.

 

Блоггеры выявили, кто именно из журналистов и фотокорреспондентов отработал на мельницу противостояния: корреспондент агентства «Ассошиэйтед пресс» Инна Вареница, сотрудники агентства «Франс пресс» - журналист Ю. Суркова, фотограф А. Филиппов, оператор С. Вольский и звукооператор Е. Максимова, фотокорреспондент агентства «Франс пресс» А. Степанов, корреспондент «Радио «Свобода»  А. Егоров, журналист Б. Иванов с оператором Е. Головиным, корреспондент «Радио «Свобода» О. Калениченко и оператор Е. Климентьев, сотрудники европейского пресс-фотоагентства С. Ваганов и И.Горбасова, сотрудники Би-Би-Си - корреспондент Т. Баридж, продюсер Д. Майер и оператор А. Шпигунов. По мнению блоггеров, после этого Петр Порошенко и его команда "ястребов" получили карт-бланш от США и НАТО на продолжение масштабной агрессии на Донбассе. 

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