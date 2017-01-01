Привлечение финансов: практические рекомендации
Эксперты
//
Вчера, 16:34
//
70
Привлечение и приумножение финансов - это настоящее искусство от овладения которым зависит благосостояние людей. Об этом в студии рассуждают эксперты: лидер женского бизнес клуба Оксана Калинкова и директор Агентства личных финансов Нина Поляничева. Ведущий в студии, президент Центра всестороннего развития личности "Новая доктрина", кандидат социологических наук Дмитрий Соин в процессе диалога выясняет "Формулу
финансового благосостояния".
16 Января 2017 / Понедельник / 06 46
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Курага и чернослив продлят активное долголетие
---|325
- Печень спасет Расторопша
|253
- Астрологи предупреждают: Сатурн вошел в опасную фазу
|216
- Россия прекратит курить
|213
- Павел Зарифуллин: Евразийцы против Викинга
|212
- Чага как средство от онкологии
|202
- В России протестуют против репрессивной инициативы минюста
|191
- Глисты и паразиты - реальная угроза жизни
|182
- Стало известно имя посла России на инаугурации Трампа
|168
- Бывшему милиционеру-маньяку из Ангарска предъявили еще 47 обвинений
|159