Привлечение финансов: практические рекомендации Эксперты // Вчера, 16:34 // 70

Привлечение и приумножение финансов - это настоящее искусство от овладения которым зависит благосостояние людей. Об этом в студии рассуждают эксперты: лидер женского бизнес клуба Оксана Калинкова и директор Агентства личных финансов Нина Поляничева. Ведущий в студии, президент Центра всестороннего развития личности "Новая доктрина", кандидат социологических наук Дмитрий Соин в процессе диалога выясняет "Формулу