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Привлечение финансов: практические рекомендации

Привлечение финансов: практические рекомендации

Эксперты
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Вчера, 16:34
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Привлечение и приумножение финансов - это настоящее искусство от овладения которым зависит благосостояние людей. Об этом в студии рассуждают эксперты: лидер женского бизнес клуба Оксана Калинкова и директор Агентства личных финансов Нина Поляничева. Ведущий в студии, президент Центра всестороннего развития личности "Новая доктрина", кандидат социологических наук Дмитрий Соин в процессе диалога выясняет "Формулу
финансового благосостояния". 
 

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