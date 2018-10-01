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Без Цензуры: отличия традиционного и радикального ислама

Без Цензуры: отличия традиционного и радикального ислама

Евразия
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Сегодня, 13:00
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Чем отличается традиционный ислам от радикального на канале АННА НЬЮС в программе "Без Цензуры!" рассуждают ее ведущий, ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин и эксперт по вопросам мусульманского мира, религовед Ильяс Хисаметдинов. Мнение эксперта сводится к тому, что радикальные исламисты не имеют ничего общего с настоящим исламом. Там где терроризм и насилие - там нет ислама считает Ильяс Хисаметдинов.
 
В процессе диалога собеседники раскладывают по полкам символические и духовные составляющие ислама еще раз убеждаясь в том, что это мирная и динамично развивающаяся религия:
 

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