Делегация КНДР отправилась в Москву на переговоры с участием России и Китая Евразия // 19:57, 6 октября 2018 // 123

Официальная делегация Северной Кореи прибыла в Москву для ведения переговоров с участием России и Китая. Планируется решить ряд вопросов международной политики, экономики и геостратегии.

Как сообщает официальное информационное агентство КНДР: "Делегация МИД Северной Кореи во главе с заместителем министра иностранных дел Чве Сон Хи 4 октября отбыла из Пхеньяна для участия в двухсторонних переговорах КНДР и Китая, которые пройдут в Пекине, в двухсторонних переговорах КНДР и России, трехсторонних переговорах КНДР, Китая и России, которые пройдут в Москве".



