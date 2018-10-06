Делегация КНДР отправилась в Москву на переговоры с участием России и Китая
Евразия
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19:57, 6 октября 2018
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Официальная делегация Северной Кореи прибыла в Москву для ведения переговоров с участием России и Китая. Планируется решить ряд вопросов международной политики, экономики и геостратегии.
Как сообщает официальное информационное агентство КНДР: "Делегация МИД Северной Кореи во главе с заместителем министра иностранных дел Чве Сон Хи 4 октября отбыла из Пхеньяна для участия в двухсторонних переговорах КНДР и Китая, которые пройдут в Пекине, в двухсторонних переговорах КНДР и России, трехсторонних переговорах КНДР, Китая и России, которые пройдут в Москве".
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08 Октября 2018 / Понедельник 12 56
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