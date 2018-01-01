Как казаки за пределами России служили Евразия // Сегодня, 11:38 // 0

О том, что казаки были особенно ценными воинами в элитных подразделениях не только России, но и Китая, Персии, Турции и ряда других стран, известно из исторических источников. Причины этого обсуждают ведущий программы "Без Цензуры!", ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и казачий полковник, основатель образовательной системы "Клинок" Андрей Полуханов.

По мнению эксперта, секрет казаков прост. Он заключается в сочетании духовности, традиций, постоянных тренировках, боевом опыте и здоровом образе жизни. Сбалансированное питание, опытные наставники и регулярные военные походы превращали казаков в безупречное оружие уничтожающее любого врага. Более подробно об этом в сюжете канала "АННА НЬЮС".



