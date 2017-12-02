Сергей Бабурин: мы можем потерять Белоруссию Евразия // Сегодня, 15:59 // 0

Борьба за сохранение и укрепление славянского единства - стратегическая задача России, как крупнейшей славянской державы. Сегодня западные недруги Москвы делают все возможное для того, чтобы оторвать от РФ стратегических союзников. В этом отношении привлекает внимание борьба за влияние в Белоруссии. О том, что угрожает российско-белорусскому единству в программе "Без Цензуры!", рассуждают член Общественной Палаты Союзного государства России и Белоруссии, лидер Российского общенародного Союза Сергей Бабурин и ректор Европейского института JUSTO, политический аналитик Дмитрий Соин.

По мнению Сергея Бабурина причиной к обострению отношений могут явится: косность чиновников, борьба элит, происки Ватикана и слабая эффективность лиц отвечающих в госаппарате за поддержку "русского мира". ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы о судьбах славянского мира: