/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Сергей Бабурин: мы можем потерять Белоруссию

Сергей Бабурин: мы можем потерять Белоруссию

Евразия
//
Сегодня, 15:59
//
0
Борьба за сохранение и укрепление славянского единства - стратегическая задача России, как крупнейшей славянской державы. Сегодня западные недруги Москвы делают все возможное для того, чтобы оторвать от РФ стратегических союзников. В этом отношении привлекает внимание борьба за влияние в Белоруссии. О том, что угрожает российско-белорусскому единству в программе "Без Цензуры!", рассуждают член Общественной Палаты Союзного государства России и Белоруссии, лидер Российского общенародного Союза Сергей Бабурин и ректор Европейского института  JUSTO, политический аналитик Дмитрий Соин.
 
По мнению Сергея Бабурина причиной к обострению отношений могут явится: косность чиновников, борьба элит, происки Ватикана и слабая эффективность лиц отвечающих в госаппарате за поддержку "русского мира". ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы о судьбах славянского мира:
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Бабурин избран в Общественную палату Белоруссии и России
Сергей Бабурин избран в Общественную палату Белоруссии и России
Сергей Бабурин: Народное единство - важнейший фактор устойчивости России
Сергей Бабурин: Народное единство - важнейший фактор устойчивости России
Без Цензуры: правда о славянском единстве и возможностях России
Без Цензуры: правда о славянском единстве и возможностях России
comments powered by HyperComments
28 Декабря 2017 / Четверг / 16 27
«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru