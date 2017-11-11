Украина идет на разрыв с Евросоюзом - причина язык
Евразия
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21:52, 11 ноября 2017
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Лингвистические войны на Украине серьезно подпитывают сепаратистские настроения у национальных меньшинств. Это касается не только русских, но и румын, болгар, венгров, русинов, поляков и ряд других наций. В эту схватку все активнее вмешиваются страны Евросоюза, которые защищая свои диаспоры вольно или не вольно стимулируют сепаратизм на Украине.
Об этом в студии канала АННА НЬЮС беседуют ведущая Светлана Руденко и политический аналитик, ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин. По мнению гостя программы языковый натиск на национальные меньшинства имеет вполне оформленную идеологию позволяющую зачистить Украину от иноэтничных конкурентов и в итоге построить мононациональное государство.
ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы канала АННА НЬЮС:
13 Ноября 2017 / Понедельник / 01 35
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