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Украина идет на разрыв с Евросоюзом - причина язык

Украина идет на разрыв с Евросоюзом - причина язык

Евразия
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21:52, 11 ноября 2017
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Лингвистические войны на Украине серьезно подпитывают сепаратистские настроения у национальных меньшинств. Это касается не только русских, но и румын, болгар, венгров, русинов, поляков и ряд других наций. В эту схватку все активнее вмешиваются страны Евросоюза, которые защищая свои диаспоры вольно или не вольно стимулируют сепаратизм на Украине. 
 
Об этом в студии канала АННА НЬЮС беседуют ведущая Светлана Руденко и политический аналитик, ректор Европейского института  JUSTO, профессор Дмитрий Соин. По мнению гостя программы языковый натиск на национальные меньшинства имеет вполне оформленную идеологию позволяющую зачистить Украину от иноэтничных конкурентов и в итоге построить мононациональное государство.
 
ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы канала АННА НЬЮС:

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