Российские миротворцы на Украине - от теории к практике
Евразия
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18:08, 11 октября 2017
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Вопрос начала миротворческой операции России на Украине в целях предотвращения широкомасштабной войны с ДНР и ЛНР стал предметом обсуждения политиков и экспертов на канале "АННА НЬЮС". Предлагаем вниманию дискуссию военного эксперта, кандидата военных наук, полковника Анатолия Матвийчука и ректора Европейского института JUSTO, политического аналитика, профессора Дмитрия Соина.
Общее мнение экспертов сводится к тому, что существует единственно эффективный путь установления мира на Востоке Украины - это миротворческая операция под эгидой России. Только Москва имеет опыт успешного миротворчества - речь идет о молдо-приднестровском конфликте.
ИА "ТИРАС" предлагает вниманию полную версию программы:
16 Октября 2017 / Понедельник / 00 22
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