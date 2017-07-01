Потепление в Москве не наступает Евразия // Сегодня, 11:04 // 0

Ожидавшееся на этой неделе в Москве и центральной части России потепление может и не наступить. Это связано с тем, что холодный фронт сохраняет свою силу. Некоторые синоптики высказывают мнение о том, что некая сила в течении уже трех месяцев удерживает ливни, грады, холод и ураганы над Москвой. Ее природа пока остается загадочной.

Есть два мнения по этому поводу. Первое высказанное ректором Европейского института JUSTO, профессором Дмитрием Соин, которое сводится к тому, что наступил новый "малый ледниковый период", который повлек за собой существенное понижение температуры. Это уже происходило в истории России неоднократно. Вопрос лишь в том, как долго это продлится.

Второе мнение, более конспирологическое, которое основывается на ведении против РФ климатической войны. Однако, каких либо доказательств этого не предоставлено.

При этом, независимо от источника холода, главный вывод из происходящего таков, что надо готовиться к возможным природно-климатическим потрясениям. Стоит побеспокоиться о безопасности семей и обеспечить себя автономными источниками тепла, света и продовольствия.