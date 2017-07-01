Приднестровье: полет над пропастью
Евразия
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Вчера, 23:54
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Ситуация вокруг и внутри Приднестровья продолжает обостряться и уже реально угрожает безопасности непризнанной республики. Усиление блокады, концентрация силовиков Украины и Молдовы на границах ПМР и катастрофическое положение в промышленности и аграрном секторе в центре внимания канала "АННА НЬЮС". Эксперт в студии: ректор Европейского института JUSTO, экс-депутат парламента ПМР, политический аналитик Дмитрий Соин.
ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы. Интеллектуальный спонсор выпуска Европейский институт JUSTO ():
03 Июля 2017 / Понедельник / 04 50
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