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Приднестровье: полет над пропастью

Приднестровье: полет над пропастью

Евразия
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Вчера, 23:54
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Ситуация вокруг и внутри Приднестровья продолжает обостряться и уже реально угрожает безопасности непризнанной республики. Усиление блокады, концентрация силовиков Украины и Молдовы на границах ПМР и катастрофическое положение в промышленности и аграрном секторе в центре внимания канала "АННА НЬЮС". Эксперт в студии: ректор Европейского института JUSTO, экс-депутат парламента ПМР, политический аналитик Дмитрий Соин.
 
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