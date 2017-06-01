Синоптики правы: катастрофический ливень приближается к Москве Евразия // Сегодня, 13:08 // 0

Прогнозы синоптиков начинают сбываться, к Москве приближается катастрофический ливень, с градом и порывистыми шквальными ветрами. МЧС объявило оранжевый уровень опасности. Москвичам рекомендовано оставаться дома, избегать нахождения в местах где могут быть падения деревьев, линий электропередач и рекламных носителей.