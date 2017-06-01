Синоптики правы: катастрофический ливень приближается к Москве
Евразия
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Сегодня, 13:08
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Прогнозы синоптиков начинают сбываться, к Москве приближается катастрофический ливень, с градом и порывистыми шквальными ветрами. МЧС объявило оранжевый уровень опасности. Москвичам рекомендовано оставаться дома, избегать нахождения в местах где могут быть падения деревьев, линий электропередач и рекламных носителей.
По мнению экспертов-синоптиков Европейского института JUSTO, "Планета уже переживала эпоху мегалитических ливней по сравнению с которыми современные тропические ливни покажутся грибными дождями. Не исключено, что климатические изменения запустили необратимые катастрофические процессы. Надо внимательно наблюдать за тенденциями и своевременно реагировать на любые негативные погодные проявления. Видимо следует согласится с мнением профессора Дмитрия Соина о том, что только качественное изменение жизнедеятельности может спасти человечество. Естественная жизнь на земле с доступам к чистой воде, естественной пище и экологически чистым энергоносителям - главный залог нашей безопасности".
30 Июня 2017 / Пятница / 16 56
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