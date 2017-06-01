Москва без лета Евразия // Вчера, 17:46 // 88

Как уже отмечали отдельные ученые и научные центры, Москва осталась без лета. Это не тактическая ситуация. Происходящие процессы имеют глубинный характер и сопряжены с началом в Центральной части Евразии "малого ледникового периода". Такие в частности прогнозы делал ректор Европейского института JUSTO, исследователь возможностей человека Дмитрий Соин.

По его мнению климатические изменения носят стратегический характер, связаны с космическими и природными процессами, мало зависят от экогенной активности человека. Единственным реальным вкладом человека в процесс похолодания является практическая остановка Гольфстрима. Это произошло из-за серьезной экологической катастрофы в Мексиканском заливе на нефтедобывающей платформе Бритиш Петролиум, считает Дмитрий Соин.

Прямым подтверждением научной гипотезы ученого служит то, что в 2017 в середине мая в Москве еще шел снег и были серьезные заморозки. В свою очередь июнь больше похож на середину осени - низкие температуры около 12 градусов тепла и практически ежедневные дожди.