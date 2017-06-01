Балканское турне Сергея Бабурина: беседа с президентом Сербии состоялась Евразия // Сегодня, 00:59 // 0

Российский общественный деятель, лидер Российского общенародного Союза, президент Международной Славянской Академии Сергей Бабурин совершает Балканское турне, в ходе которого, он уже посетил Македонию и Сербию. Русский политик, учредитель Европейского института JUSTO, принимается на самом высоком уровне и имеет возможность изложить Балканским лидерам геополитическую позицию России.

Как отметил сам господин Бабурин: "После серьезных деловых встреч в Македонии я прибыл в Белград, общаться со своими сербскими друзьями официально и за рамками протокола. Официальный прием 14 июня в российском посольстве в честь Дня России привел многих из них "на территорию РФ".





Долгожданно повидался с Воиславом Шешелем и его сыном, с Миланкой Милошевич и Светозаром, с неугомонным Драгомиром Каричем, Владимиром Кршляниным, Иванкой Жигон и многими многими другими. Наконец, познакомился с патриархом Сербским Иринеем. Были и наши: посол в отставке Егошкин, торгпред РФ Андрей Хрипунов, новый "старый" (занимал этот пост в 90-е) посол Беларуси в Сербии Валерий Брилёв.





С вновь избранным Президентом Сербии Александром Вучичем, которого я прежде всего поздравил с рождением сына, поспорили, с какого года знакомы, с 1994 или 1995. Александр распросил меня про Международную Славянскую академию, я сказал как о её Сербским отделении, так и об особых русских надеждах, связанных с его избранием главой Сербии. А.Чепурин тут же предложил избрать президента в состав Академии, на что пришлось ответить, что мы принимаем рекомендацию МИД РФ.





Не было ожидаемо ни Николича, ни Дачича. Ждем завтра в 18.00 от президента объявления кандидатуры премьера. Битва вокруг этого нешуточная. Американцы идут во все тяжкие. А ведь и по Черногории, и по Македонии ещё не всё окончательно. Многое определяется тем, сможет ли Россия предложить южным славянам внятную и привлекательную альтернативу".Ректор Европейского института JUSTO, автор курса политтехнологов и школы молодого депутата, политический аналитик Дмитрий Соин подчеркнул: "там где появляется Сергей Николаевич Бабурин - там Россия ведет борьбу за свои интересы и защищает друзей и всех кто смотрит с надеждой в сторону Москвы. Сергей Николаевич побывал во всех горячих точках от Приднестровья до Сербии, от Сербии до Абхазии и Южной Осетии и этот перечень можно продолжать очень долго. Сегодня он на Балканах, а значит борьба продолжается и Россия не сдает своих позиций".