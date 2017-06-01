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Стихия обошла Москву стороной

Стихия обошла Москву стороной

Евразия
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Вчера, 22:23
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Прогнозировавшаяся  на вечер 14 июня стихия обошла столицу России стороной. В обед МЧС по Москве и Московской области предупредило о возможном урагане, ливне и грозе дав рекомендацию гражданам избегать нахождение на улице и в опасных местах.
 
Угроза была реальной, ведь в этот день отмечалось аномально низкое атмосферное давление и оно могло спровоцировать катаклизм. Ливень и порывы ветра были, но они не носили разрушительный характер.
 
ИА "ТИРАС" продолжит информировать жителей регионов России о возможных природных стихиях, в целях безопасности населения и сохранности имущества.

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