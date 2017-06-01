Азербайджан между суннизмом и шиизмом Евразия // Вчера, 13:23 // 112

Религиозные вопросы в исламском мире всегда стояли остро и принципиально. Эта религия пережила многочисленные расколы и внутренние конфликты. Азербайджан не остался от этого в стороне. Сегодня там активно реализуется стратегия перехода от шиизма к суннизму. Об этом в программе "Без Цензуры" говорят ее ведущий, ректор Европейского института JUSTO, политтехнолог Дмитрий Соин и эксперт, глава талышской диаспоры РФ Исмаил Шабанов.

Гость студии раскрывает механизмы религиозного замещения в Азербайджане, когда в геополитических целях дальнейшего сближения с Турцией и Саудовской Аравией Баку все активнее делает ставку на религиозный разворот в сторону суннизма. При этом отмечаются случаи массвого преследования шиитских богословов, их помещения в тюрьмы и применения к ним насилия.

ИА "ТИРАС", предлагает вниманию полную версию видеоролика . Со своей стороны Дмитрий Соин приглашает к дискуссии в студии канала АННА НЬЮС в программе "Без Цензуры" все заинтересованные стороны:



