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Азербайджан между суннизмом и шиизмом

Азербайджан между суннизмом и шиизмом

Евразия
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Вчера, 13:23
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Религиозные вопросы в исламском мире всегда стояли остро и принципиально. Эта религия пережила многочисленные расколы и внутренние конфликты. Азербайджан не остался от этого в стороне. Сегодня там активно реализуется стратегия перехода от шиизма к суннизму. Об этом в программе "Без Цензуры" говорят ее ведущий, ректор Европейского института JUSTO, политтехнолог Дмитрий Соин и эксперт, глава талышской диаспоры РФ Исмаил Шабанов.
 
Гость студии раскрывает механизмы религиозного замещения в Азербайджане, когда в геополитических целях дальнейшего сближения с Турцией и Саудовской Аравией Баку все активнее делает ставку на религиозный разворот в сторону суннизма. При этом отмечаются случаи массвого преследования шиитских богословов, их помещения в тюрьмы и применения к ним насилия.
 
ИА "ТИРАС", предлагает вниманию полную версию видеоролика. Со своей стороны Дмитрий Соин приглашает к дискуссии в студии канала АННА НЬЮС в программе "Без Цензуры" все заинтересованные стороны:
 

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