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Снег в Москве - это климатическая аномалия

Снег в Москве - это климатическая аномалия

Евразия
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Сегодня, 12:40
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По информации ИА "ТИРАС", 2 июня в Москве выпал летний Снег. Вопреки прогнозам температура резко понизилась практически до нуля градусов. В итоге на на столицу России уже несколько раз налетал снежный шквал и град. 
 
Коренные москвичи не могут вспомнить похожей аномалии. Ранее ректором Европейского института JUSTO Дмитрием Соиным и рядом других ученых климатологов высказывалась мысль о возможном начале нового "Малого ледникового периода".

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