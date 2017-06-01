Снег в Москве - это климатическая аномалия Евразия // Сегодня, 12:40 // 0

По информации ИА "ТИРАС", 2 июня в Москве выпал летний Снег. Вопреки прогнозам температура резко понизилась практически до нуля градусов. В итоге на на столицу России уже несколько раз налетал снежный шквал и град.

Коренные москвичи не могут вспомнить похожей аномалии. Ранее ректором Европейского института JUSTO Дмитрием Соиным и рядом других ученых климатологов высказывалась мысль о возможном начале нового "Малого ледникового периода".