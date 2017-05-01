Ужасающая Буря в Москве Евразия // Вчера, 16:20 // 99

Как и прогнозировали синоптики, в Москве произошло резкое изменение погоды, сопровождающееся ливнем, ураганом и в некоторых районах градом. Отмечалось падение больших веток и деревьев, в отдельных случаях пострадали линии электропередач, есть поврежденный автотранспорт.

По мнению старожил Москвы - такой аномальной весны они не помнят со времен войны. Перепады температуры, резкое изменение погоды, возникающие сильные ливни и падение снега в середине мая, говорит о том, что природа не шутит с человеком и за все придется отвечать, подчеркивает научный сотрудник Европейского института JUSTO, соавтор курса "Личностного роста от А до Я", социальный аналитик Валентин Соин.