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Ужасающая Буря в Москве

Ужасающая Буря в Москве

Евразия
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Вчера, 16:20
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Как и прогнозировали синоптики, в Москве произошло резкое изменение погоды, сопровождающееся ливнем, ураганом и в некоторых районах градом. Отмечалось падение больших веток и деревьев, в отдельных случаях пострадали линии электропередач, есть поврежденный автотранспорт.
 
По мнению старожил Москвы - такой аномальной весны они не помнят со времен войны. Перепады температуры, резкое изменение погоды, возникающие сильные ливни и падение снега в середине мая, говорит о том, что природа не шутит с человеком и за все придется отвечать, подчеркивает научный сотрудник Европейского института JUSTO, соавтор курса "Личностного роста от А до Я", социальный аналитик Валентин Соин.

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