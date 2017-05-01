Алексей Литвиненко: партии на Украине создают идиоты Евразия // Сегодня, 16:42 // 0

Партии на Украине создают идиоты, такую точку зрения высказал общественный деятель Одесской области, подвижник социального обеспечения граждан продуктами питания Алексей Литвиненко. Этот вывод им сделан на основе глубокого изучения партийной работы украинских политических структур. Приводим мнение Алексея Литвиненко в полном объеме:

Вот опять стенания... Оппозиционный блок власти хотят разогнать... Социалисты митингуют дабы объяснить какие они хорошие...Другие новые партии тоже шумят как близки они к народу Украины... Но никто из них, по сути ни хрена не только не пытаются объединить народ для их участия в решении их же проблем и возглавить для этого население, но даже и нет у них четких и понятных народу путей решения проблем населения! Такое ощущение что партии создают идиоты пользующиеся стандартным набором действий, как развод населения на митингах, поздравлениях нескольких бабушек, строительстве детской площадки и потом много слов вокруг нее и подобное, и подобное... Потом, перед выборами будет шумная толпа агитаторов, расклейка кандидатов на столбах и в туалетах... и ничему их не учит жизнь... Тратятся на это большие деньги, а результат практически нулевой... господа адекватные интересам народа политики, лучше вложите эти средства в организацию объединения населения в реальный процесс решения их проблем с их же участием через создание народной экономики... это объединение будет не против кого то, а для решения проблем народа и Украины в целом... Кто этому может помешать?! Только ваши, господа политики, истинные цели...Правоту библейской фразы..." люди Вы овцы (замете, не бараны, а овцы, которым надо кормиться, размножаться и тд.), нужен пастух. То есть народу нужен организатор и руководитель способный и заинтересованный решать их проблемы... Тогда и овцы будут целы, и здоровы..., никто не отменял... Возьмите на себя, хоть одна политическая партия, эту задачу и разруха в стране прекратится и народ поддержит все ваши начинания... А я могу Вам предложить концепцию и модели такой организации... Причем основанные на законах природы!