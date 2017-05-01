Алексей Литвиненко: партии на Украине создают идиоты
Евразия
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Сегодня, 16:42
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Вот опять стенания... Оппозиционный блок власти хотят разогнать... Социалисты митингуют дабы объяснить какие они хорошие...Другие новые партии тоже шумят как близки они к народу Украины... Но никто из них, по сути ни хрена не только не пытаются объединить народ для их участия в решении их же проблем и возглавить для этого население, но даже и нет у них четких и понятных народу путей решения проблем населения! Такое ощущение что партии создают идиоты пользующиеся стандартным набором действий, как развод населения на митингах, поздравлениях нескольких бабушек, строительстве детской площадки и потом много слов вокруг нее и подобное, и подобное... Потом, перед выборами будет шумная толпа агитаторов, расклейка кандидатов на столбах и в туалетах... и ничему их не учит жизнь... Тратятся на это большие деньги, а результат практически нулевой... господа адекватные интересам народа политики, лучше вложите эти средства в организацию объединения населения в реальный процесс решения их проблем с их же участием через создание народной экономики... это объединение будет не против кого то, а для решения проблем народа и Украины в целом... Кто этому может помешать?! Только ваши, господа политики, истинные цели...Правоту библейской фразы..." люди Вы овцы (замете, не бараны, а овцы, которым надо кормиться, размножаться и тд.), нужен пастух. То есть народу нужен организатор и руководитель способный и заинтересованный решать их проблемы... Тогда и овцы будут целы, и здоровы..., никто не отменял... Возьмите на себя, хоть одна политическая партия, эту задачу и разруха в стране прекратится и народ поддержит все ваши начинания... А я могу Вам предложить концепцию и модели такой организации... Причем основанные на законах природы!
12 Мая 2017 / Пятница / 23 50
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