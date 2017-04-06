Москва указала Гагаузии на дверь Евразия // Сегодня, 02:46 // 0

11 апреля текущего года, в Москве планировалось подписание Меморандума о взаимоотношении между законодательными органами Московской области ( Московской Государственной Думой) и Народным Собранием Гагаузии. Но по "неизвестным" причинам сначала Московская сторона пригласила гагаузских депутатов, а потом вежливо отказала в приеме. На дипломатическом языке это означает, что гагаузам указали на дверь.

Как бы прискорбно не звучал сей факт, но факт остается фактом. Подписание данного соглашения готовилось давно, и у гагаузских депутатов была реальная возможность поднять свой уровень при принятии законов, наладить личные отношения с депутатами Московской областной Думы, что имело бы очень серьезную перспективу для Гагаузии.

Всем известно, что после Референдума-2014 года к Гагаузии отношение со стороны Москвы заметно изменилось и причем в лучшую сторону. Можно вспомнить много примеров, это и прием руководителей Гагаузии на самых высоких уровнях, это и экспорт винодельческой и сельскохозяйственной продукции в Россию и многое, многое другое. И, что же должно было случиться, чтобы Гагаузии указали на дверь?

Оказывается все до банальности очень просто. Дело в том, что недавно в Гагаузии прошли выборы в законодательный орган и большинство бывших "независимых" гагаузских депутатов, демонстративно избрали спикером гагаузского Парламента- единственного официального представителя демпартии Молдовы ( при этом Президиум НСГ тоже оказался в их руках), к которым в Гагаузии доверие минимальное. Но большинство, так называемых «независимых» гагаузских депутатов оказались слабыми духом и не смогли сопротивляться натиску представителей Демпартии и дружно легли под последних, подобострастно выполняя любые их капризы, в ущерб интересам Гагаузии.

Видимо поэтому, в случае принятия и подписания Меморандума в Москве ДПМовского руководства Народного Собрания Гагаузии, Москва продемонстрировала бы лояльность к демократической партии Молдовы. Видимо, они благоразумно решили, что московским чиновникам не пристало втягиваться в Молдавские политические интриги и игры, да и зачем им это нужно. А гагаузы сами пусть определятся со своими симпатиями и решениями...

Специально для ИА "ТИРАС", Иван Железогло, Комрат

Иван Железогло, Чадыр-Лунга, АТО Гагаузия, РМ

06.04.2017 года