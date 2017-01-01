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Ритуальное убийство настоятельницы монастыря в Белоруссии

Ритуальное убийство настоятельницы монастыря в Белоруссии

Евразия
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Сегодня, 17:24
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По мнению экспертов, убийство настоятельницы расположенного в Белоруссии женского монастыря Святой блаженной Ксении Петербургской, матушки  Василиссы (Медведь) имеет ритуальный характер. Это преступление может рассматриваться как вылазка сатанистов или иных темных культов. В качестве орудия  использована психически больная молодая девушка, которая прошла предварительную обработку сознания.   Примечательно, что в прошлом году имело место похожее убийство. Уже в России в Переславле-Залесском убили настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря игумена Даниила. 

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