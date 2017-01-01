Ритуальное убийство настоятельницы монастыря в Белоруссии Евразия // Сегодня, 17:24 // 0

По мнению экспертов, убийство настоятельницы расположенного в Белоруссии

женского монастыря Святой блаженной Ксении Петербургской,

матушки Василиссы (Медведь) имеет ритуальный характер. Это преступление может рассматриваться как вылазка сатанистов или иных темных культов. В качестве орудия использована психически больная молодая девушка, которая прошла предварительную обработку сознания. Примечательно, что в прошлом году имело место похожее убийство. Уже

в России в Переславле-Залесском убили настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря игумена Даниила.