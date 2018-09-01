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Как Тони Роббинс заработал на русских

Как Тони Роббинс заработал на русских

Экономика
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Вчера, 11:58
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Бизнес-гуру, Тони Роббинс своим выступлением в Москве произвел шокирующее впечатление на русскую аудиторию. Мнением по этому поводу поделилась эксперт в области бизнес-курсов Полина Соколовская

Мне кажется, или только ленивый не прокомментировал выступление Тони Роббинса? Я тоже все это схавала😉 Судя по тому, что билетики на него по сто тысяч рублей разошлись, как эскимо по ГОСТу в Парке Горького в знойный день, план сработал. Скажу кратко: не для русского человека вся эта попрыготина. Не хочу никого обидеть, но с американцами менталитет у нас разный. Если ему похлопывание по плечу и крик:« скажи - Да»! - сойдёт за решение психологических, финансовых проблем, то как ты этим поможешь одинокой русской женщине с тремя детьми? Перед тем, как крикнуть «Да» и прыгать до потери пульса, русскому человеку нужны более глубокие слова, более серьёзный подход, помощь психолога, огромная работа над собой. Контингент людей, которые могли себе позволить купить билеты, достаточно успешные и навряд ли, выйдя из стен Олимпийского, они изменят свой подход к бизнесу или делу. Все, что говорил Тони, техники НЛП, правильный фокус - давно известно, ничего нового. Но Тонни молодец, это какой энергетикой нужно обладать, чтобы весь Олимпийский прыгал и, как стадо, беспрекословно выполнял все задания!

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