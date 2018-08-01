Сергей Бабурин: президент Путин внес достойные предложения в пенсионную реформу Экономика // Вчера, 13:07 // 146

По мнению президента Международной Славянской Академии, доктора юридических наук, лидера Российского общенародного Союза Сергея Бабурина: "Президент Путин внес достойные предложения по пенсионной реформе".

В своем комментарии по этому поводу господин Бабурин отметил следующее:





"В своем обращении Президент России Владимир Путин предложил пенсионную реформу. В законопроекте Правительства о повышении пенсионного возраста её нет. А проект пенсионной реформы, предложенный Президентом, действительно достоин обсуждения, причём публичного, в первом чтении".