Сергей Бабурин: президент Путин внес достойные предложения в пенсионную реформу
Экономика
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Вчера, 13:07
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По мнению президента Международной Славянской Академии, доктора юридических наук, лидера Российского общенародного Союза Сергея Бабурина: "Президент Путин внес достойные предложения по пенсионной реформе".
В своем комментарии по этому поводу господин Бабурин отметил следующее:
"В своем обращении Президент России Владимир Путин предложил пенсионную реформу. В законопроекте Правительства о повышении пенсионного возраста её нет. А проект пенсионной реформы, предложенный Президентом, действительно достоин обсуждения, причём публичного, в первом чтении".Система комментирования SigComments
31 Августа 2018 / Пятница 15 52
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