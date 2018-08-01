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Сергей Бабурин: президент Путин внес достойные предложения в пенсионную реформу

Сергей Бабурин: президент Путин внес достойные предложения в пенсионную реформу

Экономика
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Вчера, 13:07
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По мнению президента Международной Славянской Академии, доктора юридических наук, лидера Российского общенародного Союза Сергея Бабурина: "Президент Путин внес достойные предложения по пенсионной реформе".
 
В своем комментарии по этому поводу господин Бабурин отметил следующее:

"В своем обращении Президент России Владимир Путин предложил пенсионную реформу. В законопроекте Правительства о повышении пенсионного возраста её нет. А проект пенсионной реформы, предложенный Президентом, действительно достоин обсуждения, причём публичного, в первом чтении".

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