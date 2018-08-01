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Русская демография: между пропастью и ростом. Видео!

Русская демография: между пропастью и ростом. Видео!

Экономика
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Вчера, 12:42
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Судьба русского народа, перспективы его развития, возможность повышения рождаемости и создания многодетных семей рассматривается в программе "Без Цензуры!" на канале "АННА НЬЮС". В студии работают эксперты: Владимир Блинов (русская народная линия, кандидат политических наук), Александр Руденко (Русское Собрание, кандидат экономических наук) и ведущий программы, кандидат социологических наук, профессор Дмитрий Соин.
 
Общее мнение сводится к следующим тезисам:
1. необходимо вернуть русскому человеку его быт, уклад и традиции, а это будет возможно при возвращении к Истокам, к земле, к родовым усадьбам;
2. это возвращение должно поддерживаться государством, как административно, так и финансово;
3. новые родовые имения должны быть экологичны, комфортны и наукоемки - то есть позволять заниматься умственным трудом не покидая своей усадьбы.
 
Как этого добиться - узнаете в предлагаемом ИА "ТИРАС" ролике:

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