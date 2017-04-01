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Украина нанесла Приднестровью очередной экономический удар

Украина нанесла Приднестровью очередной экономический удар

Экономика
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Вчера, 01:46
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По поступающей из ПМР информации, экономические удары по непризнанной республике постоянно нарастают. Так 10 апреля Украина отключила подачу электроэнергии на крупнейшее предприятие - расположенный в Рыбнице Молдавский Металлургический Комбинат.

В итоге завод остановился и даже его самосохранение в условиях отсутствия электричества под вопросом. Сегодня тысячи рабочих останутся без работы и содержания, а бюджет без крупных налоговых поступлений.
 
Напомним, что буквально за неделю до этого Молдова отказалась от закупки приднестровского электричества, что грозит серьезнейшими финансово-экономическими последствиями. Объективно одновременная остановка Молдавского ГРЭС и Молдавского Металлургического Комбината может означать экономический крах региона.
 
Известно, что в настоящий момент  власти ПМР осуществляют активные действия по разблокированию возникших проблем. О том, чем это завершится мы проинформируем в ближайшее время. 

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