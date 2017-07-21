Молдова усиливает давление на миротворцев России --- // Сегодня, 16:54 // 0

Блокирование прилета в Приднестровье на празднование 25 годовщины миротворческой операции вице-премьера России Дмитрия Рогозина оказалось лишь прелюдией к новой атаке на миротворческую операцию РФ на берегах Днестра. Так парламент Молдовы принял резолюцию с требованием немедленного вывода Ограниченного контингента Российских войск и миротворцев из ПМР. Российский контингент назван оккупационным.



В контексте этого представляет интерес комментарий приднестровского депутат и аналитика Андрея Сафонова:



За последний день ситуация вокруг молдо-приднестровского конфликта ещё более обострилась. Не успел утихнуть ажиотаж вокруг запрета официального Кишинёва на прибытие в Молдову и Приднестровье самолётов Военно-Космических Сил России с артистами, журналистами и спецпредставителем Президента РФ по Приднестровью Дмитрием Рогозиным на мероприятия по случаю 25-летия начала миротворческой операции на Днестре, как 21 июля случился новый скандал.





Аккурат в день подписания Московских мирных соглашений 1992 года, то бишь сегодня, Парламент Молдовы принял документ с требованием вывода российских войск с берегов Днестра.

Этот демарш практических последствий не возымеет. Приднестровье и Россия, как фактически союзные страны, заинтересованы в том, чтобы миротворческая миссия России сохранилась без изменений.



Приднестровье и Россия заинтересованы и в том, чтобы бывшая 14-я российская армия (ныне – Оперативная Группа Российских войск) также оставалась в местах своей нынешней дислокации, являясь физическим гарантом безопасности приднестровцев, а также геополитических позиций самой России на юго-западе бывшего СССР.



Однако, принятие указанного документа является демонстрацией того, что те, кто реально руководят Молдовой, открыто выступают против нынешнего формата миротворческой операции. Это в принципе не новость. Но принятие документа именно 21 июля означает, что участвовать в мероприятиях по случаю 25-й годовщины ввода миротворцев в зону конфликта официальный Кишинёв не хочет. И, скорее всего, не будет.

На месте авторов декларации можно было просто промолчать и по-тихому саботировать мероприятия. Но их западные «кураторы», скорее всего, приняли принципиальное решение играть на обострение и разваливать миротворческий формат, как таковой.



Из этого следует:

1. Данный демарш неизбежно отразится на переговорном формате «5+2» и сделает диалог Кишинёва и Тирасполя ещё труднее.

2. Обострятся противоречия между Россией, с одной стороны, и США и ЕС, с другой. Никто не поверит, что сегодняшний документ принят без «отмашки» с Запада.



3. Данный демарш может быть лишь звеном в цепи других демаршей. Вчерашний запрет на прилёт россиян в Молдову и Приднестровье говорит в пользу такого предположения. Значит, через какое-то время возможны новые шаги Кишинёва, направленные на обострение отношений с Россией и Приднестровьем.

Москве и Тирасполю явно хотя навязать правила игры в экстремальном режиме. Конечно, мы попытаемся спокойствием и выдержкой этого не допустить (не забывая при этом отстаивать наши национальные интересы). Но и нашим оппонентам следует помнить, что наиболее успешные действия россиян и приднестровцев обычно проходят как раз в экстриме. Уж такие у нас особенности.



Поэтому будем надеяться, что здравый смысл возобладает, и мы обойдёмся без крайностей. В конце концов, они никому не нужны. Кроме тех, кто всегда втравливают другие народы в кровопролития, а сами стараются отсидеться за буграми да океанами…

Андрей Сафонов

21 июля 2017 года