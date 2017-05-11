Астрология 12 мая: место Змея-искусителя займет Бабочка
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Сегодня, 00:50
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20:55 11 мая –21:54 12 мая 2017 года
16-й лунный день
Полнолуние в 00:43 11.05.17
Луна в Стрельце
Луна без курса 00:42– 19:59 11.05.17
Солнце в Тельце
Ретроградный Плутон 20 апреля-28 сентября 2017 года
Место Змея- искусителя занимает Бабочка, являя собой самый гармоничный день лунного периода. А в восточной традиции символ этого дня – лестница, ведущая к преображению и мудрости.
Луна вступает в третью фазу. На смену полнолунию и предыдущему обостренному период, приходит спокойный день отдыха. Да и Луна в Стрельце добавит спокойствия. Полная луна все еще влияет на ваше подсознание и усиливает интуицию. Доверяя себе, научитесь прислушиваться к этому голосу.
Этот день может изменить тотально вашу жизнь, если вы сегодня примите кардинальное решение, которое давно откликалось и зрело в вас.
Муза благоволит творческому проявлению и раскрытию вашего потенциала. Воспользуйтесь этим, будьте созидательными и смело воплощайте ваши творческие проекты и замыслы. Хороший период для обучения, получения и передачи знаний и навыков. Успехов вам в этом.
Ключом дня будет баланс и золотая середина во всем.
Эмоциональное влияние:
Спокойны, умиротворенный и достаточно гармоничный день.
Возможны всплески эмоций, беспричинные страхи и тревоги, и все же пытайтесь быть в моменте, отслеживая свои мысли, эмоции и реакции. Избегайте проявления негатива, агрессии и злости. Настройтесь только на позитивное мышление, достигайте баланса и наслаждайтесь этим днем.
Физическое влияние:
Будут полезными умеренные физические нагрузки, занятия йогой или гимнастикой.
Хорошо прогуляться на свежем воздухе, выехать на природу и насладиться жизнью. Прекрасно побыть наедине с собой. Позвольте себе отдохнуть от всего.
Энергетическое влияние:
День творческой энергии.
Если чувствуете тоску и безысходность, то стоит проверить селезенку и вам необходимо переосмысление: следует подумать и проанализировать свои мысли, слова и поступки.
Хороший период для аутотренингов и энергетических практик.
Эзотерическое влияние:
Это день чистоты, очищения души и истинной веры в Бога. В этот период происходит Посвящение проповедников.
День трансформации и работы над собой. Именно сегодня между физическим и астральным телом устанавливается тонкая связь, а также идет накопление эфирной энергии. Хорошее время для развития и работы над своими экстрасенсорными способностями. Ни в коем случае не допускайте агрессии и злости, это разрушает связь вышеупомянутых тел.
Здоровье:
Сегодня обновляется кровь. Организм нуждается в витаминах, и продуктах богатых железом. Хороший период для очистки организма.
Лучше не переедать, не употреблять тяжелую пишу, в том числе грибы и мясо. Исключите алкоголь.
В этот период не рекомендуются донорские процедуры, переливание крови и операции, так как есть большая вероятность кровопотери.
Личная сфера и сексуальное влияние:
Благоприятный день для спокойного общения с семьей, близкими и друзьями.
Считается днем платонической любви. Хороший период для романтических свиданий и отношений. Возможен повышенный эротический фон, но сегодня лучше воздержаться от сексуальных контактов.
Деловая сфера:
Сегодня лучше отложить важные дела, так как это не очень продуктивный день для работы. Если есть такая возможность, то дайте себе отдохнуть.
Посвятите время себе и почитайте профессиональную литературу- это принесет сегодня намного больше пользы. Это день творческого мышления и решения задач нестандартным путем.
Отложите подписание договоров. Не начинать новые дела, которые связаны с наследством, налогообложением. Cократите финансовые риски, не вздумайте брать кредиты и подписывать долговые обязательства.
Энергетика: пассив
Стихия: метал, огонь
Гармоничные цвета: оранжевый, каштановый, шоколадный и коричневый, белый, серебристый, голубой.
Благоприятные камни: шпинель, турмалин, чароит, изумруд, жемчуг (не черный)
Часть тела: селезенка, печень, бедра, крестецовая и тазовая область.
Символ дня: бабочка, голубь, лестница в небо.
Друзья, каждый день я затрачиваю на этот проект несколько часов драгоценного времени и очень благодарна вам за ваше внимание и искренние отзывы.
С уважением, Svetlana Didushok/ Светлана Дидушок
12 Мая 2017 / Пятница / 06 41
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