Астрология 12 мая: место Змея-искусителя займет Бабочка --- // Сегодня, 00:50 // 4

Известный астролог Светлана Дидушок предлагает свое видение 12 мая сквозь призму энергетики звезд. По ее мнению день Змея-искусителя сменяется днем Бабочки. Предлагаем развернутый астрологический прогноз текущих суток:

20:55 11 мая –21:54 12 мая 2017 года16-й лунный деньПолнолуние в 00:43 11.05.17Луна в СтрельцеЛуна без курса 00:42– 19:59 11.05.17Солнце в ТельцеРетроградный Плутон 20 апреля-28 сентября 2017 годаМесто Змея- искусителя занимает Бабочка, являя собой самый гармоничный день лунного периода. А в восточной традиции символ этого дня – лестница, ведущая к преображению и мудрости.Луна вступает в третью фазу. На смену полнолунию и предыдущему обостренному период, приходит спокойный день отдыха. Да и Луна в Стрельце добавит спокойствия. Полная луна все еще влияет на ваше подсознание и усиливает интуицию. Доверяя себе, научитесь прислушиваться к этому голосу.Этот день может изменить тотально вашу жизнь, если вы сегодня примите кардинальное решение, которое давно откликалось и зрело в вас.Муза благоволит творческому проявлению и раскрытию вашего потенциала. Воспользуйтесь этим, будьте созидательными и смело воплощайте ваши творческие проекты и замыслы. Хороший период для обучения, получения и передачи знаний и навыков. Успехов вам в этом.Ключом дня будет баланс и золотая середина во всем.Эмоциональное влияние:Спокойны, умиротворенный и достаточно гармоничный день.Возможны всплески эмоций, беспричинные страхи и тревоги, и все же пытайтесь быть в моменте, отслеживая свои мысли, эмоции и реакции. Избегайте проявления негатива, агрессии и злости. Настройтесь только на позитивное мышление, достигайте баланса и наслаждайтесь этим днем.Физическое влияние:Будут полезными умеренные физические нагрузки, занятия йогой или гимнастикой.Хорошо прогуляться на свежем воздухе, выехать на природу и насладиться жизнью. Прекрасно побыть наедине с собой. Позвольте себе отдохнуть от всего.Энергетическое влияние:День творческой энергии.Если чувствуете тоску и безысходность, то стоит проверить селезенку и вам необходимо переосмысление: следует подумать и проанализировать свои мысли, слова и поступки.Хороший период для аутотренингов и энергетических практик.Эзотерическое влияние:Это день чистоты, очищения души и истинной веры в Бога. В этот период происходит Посвящение проповедников.День трансформации и работы над собой. Именно сегодня между физическим и астральным телом устанавливается тонкая связь, а также идет накопление эфирной энергии. Хорошее время для развития и работы над своими экстрасенсорными способностями. Ни в коем случае не допускайте агрессии и злости, это разрушает связь вышеупомянутых тел.Здоровье:Сегодня обновляется кровь. Организм нуждается в витаминах, и продуктах богатых железом. Хороший период для очистки организма.Лучше не переедать, не употреблять тяжелую пишу, в том числе грибы и мясо. Исключите алкоголь.В этот период не рекомендуются донорские процедуры, переливание крови и операции, так как есть большая вероятность кровопотери.Личная сфера и сексуальное влияние:Благоприятный день для спокойного общения с семьей, близкими и друзьями.Считается днем платонической любви. Хороший период для романтических свиданий и отношений. Возможен повышенный эротический фон, но сегодня лучше воздержаться от сексуальных контактов.Деловая сфера:Сегодня лучше отложить важные дела, так как это не очень продуктивный день для работы. Если есть такая возможность, то дайте себе отдохнуть.Посвятите время себе и почитайте профессиональную литературу- это принесет сегодня намного больше пользы. Это день творческого мышления и решения задач нестандартным путем.Отложите подписание договоров. Не начинать новые дела, которые связаны с наследством, налогообложением. Cократите финансовые риски, не вздумайте брать кредиты и подписывать долговые обязательства.Энергетика: пассивСтихия: метал, огоньГармоничные цвета: оранжевый, каштановый, шоколадный и коричневый, белый, серебристый, голубой.Благоприятные камни: шпинель, турмалин, чароит, изумруд, жемчуг (не черный)Часть тела: селезенка, печень, бедра, крестецовая и тазовая область.Символ дня: бабочка, голубь, лестница в небо.Друзья, каждый день я затрачиваю на этот проект несколько часов драгоценного времени и очень благодарна вам за ваше внимание и искренние отзывы.С уважением, Svetlana Didushok​/ Светлана Дидушок​