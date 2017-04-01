/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Баку с Анкарой, а талыши с Москвой

Баку с Анкарой, а талыши с Москвой

---
//
Сегодня, 14:52
//
0
"Баку с Анкарой, а талыши с Москвой": такую точку зрения высказал глава талышской диаспоры России Исмаил Шабанов. Свое мнение на геополитические, военно-стратегические, религиозно-мистические и демографические аспекты ситуации в Турции и Азербайджане он высказал на канале "ANNA NEWS", в программе "Без Цензуры" политического аналитика, ректора Европейского института JUSTO Дмитрия Соина.
 
Исмаил Шабанов уверен, что имперские амбиции Анкары будут усиливаться, а официальный Баку их поддержит. При этом на кавказе есть этническая сила в лице талышей, которая готова активно поддержать пророссийский вектор  развития региона. ИА "ТИРАС" предлагает видеоверсию программы:



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Соин и Исмаил Шабанов: Талыши - друзья России
Дмитрий Соин и Исмаил Шабанов: Талыши - друзья России
Талыши примут три государственных языка
Талыши примут три государственных языка
Без цензуры: народы Кавказа тяготеют к России
Без цензуры: народы Кавказа тяготеют к России
comments powered by HyperComments
20 Апреля 2017 / Четверг / 23 06
«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru