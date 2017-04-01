Баку с Анкарой, а талыши с Москвой --- // Сегодня, 14:52 // 0

"Баку с Анкарой, а талыши с Москвой": такую точку зрения высказал глава талышской диаспоры России Исмаил Шабанов. Свое мнение на геополитические, военно-стратегические, религиозно-мистические и демографические аспекты ситуации в Турции и Азербайджане он высказал на канале "ANNA NEWS", в программе "Без Цензуры" политического аналитика, ректора Европейского института JUSTO Дмитрия Соина.

Исмаил Шабанов уверен, что имперские амбиции Анкары будут усиливаться, а официальный Баку их поддержит. При этом на кавказе есть этническая сила в лице талышей, которая готова активно поддержать пророссийский вектор развития региона. ИА "ТИРАС" предлагает видеоверсию программы:







